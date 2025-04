UEx: Los estudiantes de Enfermería de Badajoz denuncian que han tenido 12 profesores en una asignatura

Alberto García explica que ha tenido 12 profesores en un cuatrimestre en la misma asignatura, Enfermería Comunitaria II. El examen es en diez días y ... no sabe cómo será ni que materia entra porque cada docente les ha dado información distinta. Él es uno de los estudiantes afectados porque no se ha cubierto una baja en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Extremadura.

Ayer el Consejo de Estudiantes tuvo una reunión en el Rectorado para intentar desbloquear esta situación, pero aún no tienen novedades. Los afectados piden que se les evalúe teniendo en cuanta las circunstancias, es decir, los vaivenes que ha sufrido su asignatura.

Los alumnos de segundo de Enfermería denuncian que comenzaron el cuatrimestre con dos profesores de baja, a los que posteriormente se sumaron dos más, lo que les ha provocado mucha inestabilidad durante estos meses. Han perdido muchas horas lectivas y también han tenido que acudir a recibir las clases fuera del horario lectivo habitual.

Los problemas de personal también han afectado a sus prácticas y a los seminarios que deben recibir. Explican que en muchas ocasiones han sufrido cambios de última hora y que algunos estudiantes no han podido adaptar sus horarios.

Sin saber qué materia entra

La asignatura que más les preocupa es Enfermería Comunitaria II porque aseguran que no saben qué estudiar. «No sabemos cómo será el examen, si tipo test o si habrá también preguntas cortas, pero además no nos aclaran qué temas entran. A menos que nos aclaren eso», se lamenta Alberto García.

Los afectados han presentado varias quejas ante la Universidad de Extremadura, pero por el momento no han logrado una solución.

«Es una gran incertidumbre a la hora de gestionar las horas de estudio», explica García que añade que les han indicado varias veces que les darían una respuesta, pero no ha sido así. «Nos dijeron el viernes que este fin de semana nos dirían que entraba en el examen y seguimos esperando».

El grado de Enfermería que estudian en Badajoz dura cuatro cursos. Los afectados están en segundo y no pueden retrasar el examen de esta asignatura ni las prácticas de esta especialidad porque eso retrasaría las próximas asignaturas a las que deben enfrentarse para terminar su carrera. «Entendemos que los profesores se pongan enfermos, como cualquiera, no es culpa suya. De hecho, han hecho todo lo posible para darnos la asignatura, pero no puede ser tener 12 profesores distintos», se lamenta Alberto García.