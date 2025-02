Enfado de los pensionistas extremeños por los viajes del Imserso

Las colas de pensionistas a las puertas de las agencias de viajes han sido las protagonistas de este lunes. Tras varios días de espera, el ... plazo para solicitar los viajes del Imserso comenzó el día 26, los extremeños estaban citados hoy para poder realizar la reserva de sus vacaciones. Su sorpresa ha sido que cuando han acudido a las diferentes agencias de viajes, destinos como las islas ya estaban completos.

«Es el primer año que voy a viajar con el Imserso, tenía intención de ir a Tenerife, pero dicen que ya no hay, mi otra opción es ir a Barcelona«, contaba enfadado Juan José Lobato que llevaba desde las nueve de la mañana a las puertas de la agencia de viajes Bataylos de San Roque, en Badajoz.

Como él, decenas de jubilados han acudido a primera hora de la mañana a las agencias para planificar sus viajes. «He intentado hacer las gestiones a través de Internet pero la página está bloqueada desde el sábado, así que toca esperar y ver que es lo que queda porque dicen que ya está casi todo cogido», contaba Miguel Ángel Asensio.

A Asensio no le cae de sorpresa que los destinos más demandados estén ya elegidos. El problema, apuntan la mayoría es que las plazas son limitadas y cada vez hay más pensionisas. Entre las modalidadades de viajes se encuentran los culturales, balnearios, costa peninsular y costa insular. Estos últimos son los primeros en completar sus plazas. «Las plazas que ofrecen son limitadas y cuando venimos a las agencias está completo porque somos de los últimos en poder elegir«, señala Manuela Antúnez.

Quién espera tener este año más suerte es Teresa Reales, esta jubilada quiere conocer Benidorm o las Islas Canarias, pero a las once de la mañana cuando ha salido de la agencia de viajes aún no sabía si podría ir. «Me han dicho que estaba completo, que ya me llamarán por teléfono si hay algo. No es normal que abran antes en otros sitios y a nosotros nos den lo que no quiere nadie», lamenta Reales, quien aún no ha viajado con el Imserso porque señala que las dos veces que lo ha solicitado estaba completo.

Reservas por Internet

Los jubilados que no querían esperar hasta hoy para hacer su reserva, podían hacerlo desde el jueves por Internet, un problema para la mayoría que se quejan por no saber realizar las gestiones de manera on line. «Deberían reservar plazas para las personas que no sabemos utilizar Internet, porque cuando llegamos a la cita presencial ya están cogidos los destinos que queríamos y no es justo», apunta María Mendoza, que quería ir a las islas y lo que le ofrecían en la agencia era ir a Torremolinos.

Algo similar le ha ocurrido a Encarna Díaz que viajará a Córdoba con su hermana, aunque este no era el destino que tenían planeado. «Tenía intención de visitar Palencia, porque a mi me gustan los viajes culturales pero ya estaba todo ocupado y me han dado Córdoba porque dos personas que lo tenían reservado lo han rechazado», explica Díaz que aún no ha formalizado la reserva por si finalmente surgen plazas en el destino que desea. «Es un poco lío porque hay que venir continuamente a la agencia, no manejamos Internet y mañana hay que venir a hacer la reserva«, subraya.

Las agencias de viajes tampoco se lo ponen fácil a los jubilados. Joaquín García ha recorrido junto a su mujer gran parte de las agencias de Valdepasillas. «Es el segundo año que viajamos con el Imserso y la vez pasada no había tanto lío. Hay muchas colas en todas las agencias y todo porque nos citan a todos el mismo día sin horario ni nada», destaca este jubilado que lamenta no saber reservar a través de la web. «Si se abren las solicitudes el día 30 tenían que ser así para todo el mundo porque los que no manejamos internet no tenemos más opciones que lo que quede y no me parece justo».

Ante este problema, muchos prefieren no viajar a través del Imserso. «En los últimos años han subido un poco el precio y por tanto no merece la pena ir si no queda el destinos que queremos, por un poco más planeas tu viaje a donde quieras sin depender de este programa», explica Fernanda Portero.