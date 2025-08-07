Endesa detecta casi 700 fraudes eléctricos en Badajoz en el primer semestre El consumo de electricidad defraudado se acerca a los cuatro millones de kilovatios hora

Endesa ha detectado en Badajoz 690 fraudes eléctricos en los seis primeros meses del año, lo que equivale a una media de cuatro casos diarios, con un consumo de electricidad defraudado de cerca de cuatro millones de kilovatios hora. La manipulación de las instalaciones eléctricas para cometer fraude es un problema en aumento en los últimos tiempos que perjudica a todos los consumidores y genera riesgos para la seguridad ciudadana, según ha señalado recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Destaca la compañía que detrás del fraude eléctrico hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. «En los últimos años, se han registrado sucesos muy graves que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de energía», incide Endesa.

El fraude eléctrico implica además un coste económico para todos los consumidores «a través de la factura, y tiene además efectos muy perniciosos sobre la calidad del suministro eléctrico».

Los principales causantes de estos problemas son las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones «indoor». Se trata de plantaciones ilegales que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Cada uno de estos invernaderos bajo techo demanda una potencia que equivale al consumo de unas 80 viviendas de unos 100 m2.

Entre enero y junio se han desmantelado dos plantaciones 'indoor' en Badajoz en operaciones lideradas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.