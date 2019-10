Me encontré una cartera

Me lo cuenta mi vecino del piso décimo y tal cual lo transcribo. Va y me dice: «Iba yo a por mandarinas a casa de Cabrilla, en Juan Pereda Pila, cuando se me apareció en el suelo, triste y sola, una cartera con sus tarjetas, el DNI del dueño (apellidos A.C.) y 120 euros desamparados. Con carnets deportivos, de la Biblioteca, fotos de niños... y los 120 euros. La frutera, que vio la cartera y los dineros, me aconsejó llamar a los municipales y marqué el 092. A las 3 de la tarde del martes 15, el municipal de la centralita grabó mi teléfono y dijo que cuando el dueño de la cartera llamara o apareciese a preguntar, le darían mi teléfono. Pero a las 7 de la tarde nadie había llamado». Y sigue mi vecino: «Me puse el casco, agarré el patinete y me fui a la sede de la policía municipal, en Valdepasillas. En la bolsa de las mandarinas guardé la cartera con todo su contenido y la municipala que me abrió la puerta, que ni medio me miró, me escuchó y con mucha dignidad cogió la bolsa con su contenido y sin hacerme ni una sola pregunta (por ejemplo, ¿y tú de quién eres?) me aseguró, «nosotros localizaremos al dueño».

Me cuenta mi vecino que se sintió terriblemente frustrado, extrañado por el protocolo aplicado por la municipala, que ni siquiera se entretuvo a ver en su presencia el dinero, las tarjetas ni el carné del dueño de la dichosa cartera, que según constaba en el DNI vive cerca del Cerro del Viento. Tampoco preguntó sobre el particular. Mi vecino me cuenta que cada vez que desde ese día de santa Teresa sale de casa, a eso de las tres de la tarde, le dice a su esposa: me voy a comprar mandarinas. Y vagabundea por la calle, camino de Frutería Cabrilla, mirando al suelo. A vé si ve algo.