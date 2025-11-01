80 empresas de turismo y gastronomía se dan cita en la XXXIV feria Fehispor

Unas 80 empresas se darán cita en la 34º Feria Multisectorial Hispano-Portuguesa (Fehispor), que se celebra del 6 al 9 de noviembre en ... la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con espacios dedicados al turismo y la gastronomía rayanas o a la artesanía extremeña.

Como novedad, cabe destacar una exposición dedicada al Atlético de Madrid y a las peñas extremeñas, que recorrerá la historia y la cultura del club con más de 60 momentos históricos, documentos originales, réplicas de camisetas, trofeos emblemáticos y un recorrido por jugadores y entrenadores extremeños que han formado parte de la familia atlética. Entre las piezas que podrán verse, figurarán la primera camiseta rojiblanca, botas, balones y guantes de grandes futbolistas o trofeos como la Copa de la Reina 2023.

Además, la exposición contará con una zona interactiva, con 'photocall', videojuegos, talleres infantiles o un 'chutómetro'. Durante la feria también habrá charlas, mesas redondas y encuentros con leyendas extremeñas del Atlético de Madrid y el domingo tendrá lugar una convivencia de peñas extremeñas del club.

La concejala delegada de Ifeba, Elena Salgado, presentó ayer Fehispor 2025 acompañada del ex secretario técnico del Atlético de Madrid, Luis Rodríguez Ardila, quien adelantó que han intentado hacer una exposición «lo más completa» y «lo más extremeña posible», pero abierta a cualquier posibilidad que les marcaba el club.

En su intervención, Salgado detalló de Fehispor que se trata de una de las citas «más emblemáticas» del calendario de la ciudad y que nació con el propósito de estrechar lazos entre Extremadura y el Alentejo.

Tras más de tres décadas de historia, «se ha consolidado como el gran punto de encuentro comercial, social y cultural de ambos lados de la raya» y, en concreto, esta edición ocupará más de 7.000 metros cuadrados y contará con la participación de alrededor de 80 empresas expositoras, entre ellas instituciones y entidades de referencia de ambos países.

Del turismo a la gastronomía

Entre los espacios destacados, puso el acento en Turiberia, la V Muestra de Turismo Ibérico, que permitirá recorrer los destinos más atractivos de Extremadura y de Portugal y sus tradiciones, su cultura y su patrimonio. Como novedad, se celebrará un encuentro de 'bloggers' e 'influencers' de turismo ibérico, que fomentará la colaboración profesional entre ambos países.

También la artesanía extremeña volverá a tener un papel protagonista, con una veintena de artesanos que mostrarán su talento en disciplinas como la joyería, el cuero, la cerámica, la moda o la bisutería, en un espacio que cuenta con el apoyo de Extremadura Avante, de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, para seguir impulsando la marca Artesanía de Extremadura.

Otro de los atractivos es el espacio gastronómico, con «lo mejor» de los sabores de ambos lados de la frontera, productos ibéricos, mieles, dulces o cervezas artesanas y tanto 'food trucks' y demostraciones culinarias, como talleres infantiles o catas.

Asimismo, en el stand de Alimentos de Extremadura se desarrollará un programa de actividades y degustaciones, y se celebrará la entrega de premios del 19º Encuentro de Vinos de Extremadura y Alentejo, que reunirá a bodegas y profesionales del sector.

Mercado transfronterizo

Del mismo modo, Fehispor será escenario, el 7 de noviembre en la sala Olivenza, de la jornada 'Oportunidades en el Mercado Transfronterizo'.

La cita se centrará en tres ejes fundamentales, como la internacionalización, la cooperación empresarial y la formación de alianzas estratégicas entre ambos lados de la frontera, e incluirá la ponencia 'Contexto legal-fiscal de Portugal para empresas transfronterizas', impartida por el director general de LAX Consultores, Jorge Schaffhausen.