65 empresas de Badajoz se vuelcan con la gran paella solidaria para ayudar a Inma

Ángela Murillo Badajoz Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:29

Badajoz se vuelca con la niña Inma Esperilla, la pequeña que sufre un trastorno de deficiencia de CDKL5, una enfermedad rara causada por la mutación genética. «Se trata del gen encargado de fabricar una proteína que envía a las neuronas las instrucciones correctas, pero en ella no funciona correctamente, afectando al funcionamiento del cerebro», explica su madre Cristina Cruz.

Este domingo, a partir de las 12.30 horas, el Templo de los Arroces, situado en la antigua venta Los Lebratos, servirá 1.500 raciones de una paella solidaria con las que se busca recaudar fondos para ayudar a esta familia. La carpa ya está preparada para recibir a los comensales. La ración cuesta diez euros y los participantes participarán en la rifa de más de 50 regalos. Ya se han vendido 300 entradas para el evento solidario y con el dinero recaudado se espera poder costear las terapias que necesita Inma, como sesiones de fisioterapia, y las obras que la familia debe llevar para condicionar su vivienda a las necesidades de la pequeña.

«Sorprendidos y agradecidos»

Cristina Cruz y su marido José Esperilla se muestran muy sorprendidos y agradecidos por la implicación de la ciudad en esta causa. «Estamos abrumados con la respuesta que estamos recibiendo». Cuenta Cristina que esta iniciativa surgió cuando una amiga quiso animarla en mitad de una «racha muy mala». En un principio la paella iba a ser un plan entre amigos y familiares, hasta convertirse en una causa solidaria que implica a toda la ciudad y con la que se han volcado 65 empresas pacenses de los sectores más variados. «Muchos de ellos no nos conocen, y nos han donado su trabajo para que la paella sea más vistosa y haya más afluencia de gente: masajes, peluquería, aceite, vino, bisutería... Nos han aportado todo lo que estaba en sus manos, y eso es lo que se va a rifar».

Aunque Inma tiene siete años, su desarrollo neurológico «es de 4 a 6 meses», por lo que necesita usar pañales, al no tener el control de esfínteres. Inma sufre un grave retraso en el desarrollo motor y cognitivo. «No habla, no anda, sufre hipotonía, tiene bruxismo y trastorno del sueño». Además, la pequeña sufre una encefalopatía epiléptica, que es farmacorresistente, por lo que continuamente debe someterse a cambios en la medicación.

Ampliar Un momento de alegría de la familia Esperilla. HOY

Esta familia conoció el diagnóstico de su única hija cuando tenía seis meses. «Empezó con un hipo feo, pero los médicos decían que era reflujo, hasta que el pediatra se dio cuenta de que tenía muy mala pinta», recuerda Cristina. Tras ser derivados al neuropediatra, comenzaron las pruebas que confirmarían que Inma sufre un trastorno de deficiencia de CDKL5.

Venta de entradas y fila 0

Las entradas para comer en la paella solidaria con rifa del domingo 16 de noviembre se pueden adquirir ese día en el propio Templo de los Arroces, hasta las 14 horas. A partir de esa hora también se podrá acceder, pero ya sin ticket para el sorteo porque ya habrán comenzado las rifas.

Además, se ha habilitado una fila 0 en el número de cuenta ES75 0182 4499 7902 0163 9331 o a través del bizum de la madre en el 617005607.

