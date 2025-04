Los empresarios de Conquistadores, en Badajoz, urgen el final de las obras de la plaza

El próximo 23 de noviembre se cumplirán tres meses desde el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de Conquistadores. Esos trabajos le ... supondrán al Ayuntamiento de Badajoz un desembolso de 374.625 euros y deben estar concluidos el 23 de diciembre.

Quedan por tanto 37 días para que las obras terminen pero a los empresarios que trabajan en el entorno de Conquistadores se les están haciendo cuestarriba los plazos fijados por el Consistorio. «Nos han fastidiado el otoño, que es una buena época para nosotros. Es una pena que no aprovecharan el verano para hacer esta obra», se queja Feliciano Carrasco Vázquez, propietario de la tienda de chucherías 'Sueños', que está situada justo enfrente de la zona en la que se está actuando.

Según cuenta, la facturación desde el verano se ha reducido al 50% si se compara con un otoño normal. «Y no soy yo el único perjudicado, los bares también lo están notando porque las familias con niños han desaparecido de la plaza».

Desde el escaparate de su negocio se pueden seguir las obras con facilidad. En estos días trabajan diez operarios de la empresa Construcciones Ojalma especializados en la colocación de adoquines. En total, la plaza precisa entre 150.000 y 160.000 piezas cerámicas para sustituir a las losetas de granito que se han retirado, por lo que la tarea es ardua.

De la fijación de los adoquines se encargan tres especialistas. Otro pulveriza un líquido sobre ellos y dos más utilizan una fregona para esparcir sobre ellos una fina capa de cemento que sirve para tapar las juntas. A ellos se unen varios albañiles más que se encargan de mover los materiales y de fabricar el cemento que se utiliza en la base.

Previamente han sido realizados los trabajos de impermeabilización, con los que se pretende acabar con las filtraciones que sufría el aparcamiento subterráneo que hay bajo la plaza.

Con esta obra se dará solución a la gran cantidad de losetas de granito y mármol que se habían roto al asentarse los cimientos del aparcamiento subterráneo.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, dijo al comenzar los trabajos que la reforma del suelo estaría lista antes de Navidad para no perjudicar las compras en el entorno de El Corte Inglés.

Según explican los empresarios, en estos días se ha acelerado para concluir a finales de esta semana la parte de la plaza más próxima a El Corte Inglés, lo que facilitaría el acceso a este centro comercial.

Menos clientela

Si ese plazo se cumple quedará resuelta una parte del problema, pero los restaurantes también piden que las obras se realicen con celeridad para reducir las pérdidas. «Hay días que parece que corren mucho y otros que van despacio», expone Julio Carballo, del restaurante Extretapas.

En su caso, echa de menos a las familias que acostumbraban a sentarse los viernes en la terraza mientras los niños jugaban en la plaza. «Ese tipo de cliente ha desaparecido, hasta que la plaza no esté abierta no volverán».

Carballo valora el trabajo de impermeabilización que se ha hecho en la plaza y el mejor aspecto que presentará el suelo cuando las obras terminen, pero alerta de que la intervención que se está haciendo en el centro de la plaza no se extenderá a las calles laterales.

La misma inquietud siente José Luis Quesada Moralo, de la Floristería Cedro. Su negocio está en una calle peatonal que desemboca en la plaza. «He planteado muchas veces pintar yo mismo la pared, porque está muy deteriorada, pero me han dicho que no puedo hacerlo porque me podrían denunciar».

Este empresario también solicita que se recupere la vegetación del arriate que hay frente a su tienda. «Varias veces he plantado semillas para darle un mejor aspecto, pero cuando han comenzado a crecer ha venido el jardinero del Ayuntamiento y ha echado un herbicida porque es lo que le dicen que haga».