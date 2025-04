La empresaria portuguesa acusada de defraudar 7 millones en IVA defiende la honradez de su empresa

La Audiencia de Badajoz juzga desde este miércoles a una ciudadana de nacionalidad portuguesa para la que se piden 23 años de prisión por ... defraudar casi 7 millones de euros a la Hacienda Pública Española generando facturas falsas con las que conseguía recuperar un IVA que en realidad no había abonado.

De ese supuesto fraude, del que también se acusa a su madre y al responsable de la empresa que le recuperaba el IVA, respondió la principal acusada con una frase que repitió varias ocasiones. «Todos mis negocios han sido honrados».

La causa que sienta a esta mujer en el banquillo trata de demostrar que las millonarias compras que realizó a 13 empresas españolas no se corresponden con la realidad (creó facturas falsas) y sólo tenían como objetivo ahorrarle el pago del IVA cobrado por sus empresas.

Eso es lo que piensan tanto el Ministerio Fiscal como la Agencia Tributaria, pero la postura de la procesada es completamente distinta. «Para ganar dinero en el mundo de los negocios hay que comprar y vender, mi familia siempre se ha dedicado a eso».

Como ejemplo habló de los servicios que a través de sus empresas prestaba a mataderos y fábricas de tartas a las que realizaba los test que garantizan el cumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias. Aseguró que en otros casos le encargaban la limpieza de naves y negocios.

El representante del Ministerio Público planteó a la procesada las dudas que surgen tras comprobar que sus tres empresas apenas contaban con plantilla propia. «Contratábamos autónomos, más de 10 por empresa, para realizar esos trabajos en Salamanca, en Vigo... También compraba los detergentes, las máquinas de limpieza, todo era legal».

En todo caso, indicó que no era ella quien contrataba a los trabajadores y realizaba los pagos en España sino una persona a la que tenía encargada esas tareas.

Justifica las compras

Del mismo modo justificó las compras realizadas en territorio español y de las que después solicitaba la recuperación del IVA. Una de las que explicó se refiere a una partida de vino que supuestamente fue exportada a China. «Una de mis empresas permitía enviar vino a cualquier parte del mundo».

La acusada también se refirió a los gastos realizados en empresas relacionadas con la construcción. En concreto, con la edificación de un chalé de tres plantas en Torres Vedras (Portugal) con más de 500 metros edificados sobre una parcela de 2.000 metros.

La Fiscalía cree que el objetivo de esa obra era ocultar parte del dinero conseguido de forma fraudulenta, una acusación que rechaza la procesada, que está representada por Fernando Cumbres. «Esa obra se iba a hacer en un terreno de mi madre con la intención de vender la casa, no era para nosotros. Mi madre cede el terreno, yo hago la construcción y al final lo vendemos y las ganancias se dividen entre las dos».

Por el supuesto delito de blanqueo de capitales la Fiscalía pide seis años de prisión para la empresaria, y la misma pena para su madre por ser la beneficiara del dinero.

Uno de los bienes que fueron puestos a nombre de su progenitora fue un vehículo Audi A-6 valorado en más de 55.000 euros. «¿Por qué se puso el coche a su nombre?», le preguntó el fiscal. «Porque yo sé conducir», respondió la madre.

Su hija indicó que nunca creyó que fuese un problema poner a nombre de su madre fondos de inversión pagados con el dinero procedente de sus empresas. «Mi madre siempre ha tenido negocios y me ha dado dinero. Cuando yo he podido, se lo he compensado».

Para la Fiscalía, los hechos suponen siete delitos contra la Hacienda Pública por defraudación tributaria, un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de blanqueo de capitales. De los tres hechos es acusada A. M. F., para quien la Fiscalía pide 23 años de prisión. Para su madre solicita 6 años de cárcel por delito continuado de blanqueo de capitales. Y solicita 14 años de prisión para A.P.U.A., el responsable de la empresa recuperadora de IVA, por los siete delitos contra la Hacienda pública. Además, solicita que los tres indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con las cantidades defraudadas.