HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
Ponencia inaugural. HOY

La empresa familiar reafirma su papel en el crecimiento económico regional

Más de 300 empresarios se han dado cita en la quinta edición de este congreso, cita ineludible para el futuro de la economía extremeña

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

El V Congreso Regional de la Empresa Familiar celebró este miércoles su segunda jornada en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, consolidándose como un ... espacio de reflexión y encuentro en torno al papel clave que desempeñan las empresas familiares en la economía regional y nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  3. 3 Previsión de la Aemet: las lluvias intensas y persistentes elevan la alerta en Extremadura a «peligro importante»
  4. 4 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  5. 5 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  6. 6 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  7. 7

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  8. 8

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  9. 9

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  10. 10 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La empresa familiar reafirma su papel en el crecimiento económico regional

La empresa familiar reafirma su papel en el crecimiento económico regional