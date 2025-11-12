La empresa familiar reafirma su papel en el crecimiento económico regional

El V Congreso Regional de la Empresa Familiar celebró este miércoles su segunda jornada en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, consolidándose como un ... espacio de reflexión y encuentro en torno al papel clave que desempeñan las empresas familiares en la economía regional y nacional.

El presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), Juan Carmona, dio la bienvenida a los asistentes destacando que este congreso es «una cita ineludible para el presente y para el futuro de la economía regional» ya que «la economía no se entiende sin las empresas familiares», subrayando que estas representan el 91% del tejido empresarial extremeño.

En su intervención, señaló algunos de los principales retos a los que se enfrenta la empresa familiar extremeña, como la escasez de mano de obra, el absentismo laboral o la necesidad de un marco regulatorio que simplifique la burocracia. A pesar de todos esos retos y necesidades, Carmona finalizó su intervención poniendo de manifiesto que «hay voluntad, talento y recursos, y una comunidad empresarial como esta que no se resigna, tenemos razones para el optimismo».

En el acto de bienvenida de esta segunda jornada del V Congreso Regional de la Empresa Familiar, participó el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, que puso en valor «el compromiso de la empresa familiar con la vertebración territorial y el dinamismo económico de la región» y agradeció la implicación de este sector en el desarrollo sostenible de Extremadura.

La jornada, en la que se dieron cita más de 300 empresarios y empresarias, continuó con la ponencia inaugural a cargo de Borja Vázquez, cofundador y presidente de Scalpers, que conversó con Susana Rodríguez, vicepresidenta de la AEEF y directora general de Grupo Friex. Vázquez compartió los inicios de la marca, fundada por cinco socios, y su evolución hasta convertirse en una referencia en el sector de la moda. «Lo importante no son las ideas, lo importante es desarrollarlas. Se hace camino al andar», afirmó.

El empresario reveló algunas curiosidades sobre la firma, como el hecho de que su logotipo iba a ser un pulpo, aunque finalmente nació la icónica calavera inspirada en 'Piratas del Caribe'. También, recordó cómo el descubrimiento de que el 49% de su clientela eran mujeres les llevó a diversificar su línea de negocio.

Alcanzar los sueños

Uno de los momentos más emocionantes del día fue la intervención de la deportista paralímpica extremeña Loida Zabala, bajo el título 'Una historia real para empresas con alma'. Zabala destacó la importancia de la actitud ante la vida y la necesidad de derribar barreras mentales para alcanzar los sueños, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para todos los asistentes.

La jornada continuó con una charla con Ricardo Cabeza, director general del Grupo El Gaitero, una empresa familiar centenaria que alcanza ya su quinta generación, que contó la historia y cómo se gestiona una empresa de 135 años.

La clausura del congreso tuvo como protagonista a José Manuel Grandela, una de las personas que participó en la llegada del primer hombre a la Luna. Oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante, ingeniero técnico de Telecomunicación e ingeniero controlador de satélites y naves espaciales (INTA-NASA), ha participado durante más de 40 años en todos los programas espaciales tripulados y no tripulados de la NASA, así como en proyectos de otras agencias internacionales.

Diplomado por la OTAN para el Control Naval del Tráfico Marítimo, Grandela compartió con los asistentes una experiencia única, llena de anécdotas y aprendizajes, desde los años del presidente Kennedy hasta la actualidad. Su intervención fue un ejemplo de pasión, curiosidad y superación personal, uniendo la ciencia y el espíritu pionero con los valores que definen también a la empresa familiar.