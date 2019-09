Empiezan las obras de la línea de tren de mercancías entre Évora y Elvas Estación de trenes en Elvas, con contenedores de mercancías a la izquierda. / HOY El primer tramo en construcción abarca de Freixo a Alandroal, y supone la unión de la frontera con Sines ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 18 septiembre 2019, 08:28

Son apenas 20,5 kilómetros entre dos localidades portuguesas (Freixo y Alandroal), pero son determinantes para Extremadura. Lo son porque acercan Caya a Sines, y con ello la plataforma logística del Suroeste Europeo a la plataforma de Sines y los puertos portugueses.

En una fase posterior puede haber servicio de pasajeros, pero de momento la línea no tendrá estaciones de viajeros entre Évora y Elvas, aunque sí una de mercancías a mitad del recorrido. El trazado está alejado de municipios poblados.

Esta semana han comenzado las obras de este primer tramo entre Freixo y Alandroal, que es el primero de los tres de la nueva línea Evora-Elvas. Esta llegará hasta Caya y se integra en el corredor a Sines. A su vez, forma parte del Corredor Internacional Sur.

El miércoles por la tarde la localidad de Alandroal acogió el acto simbólico de firma. El alcalde de Alandroal, Joao Grilo, confirmó el inicio de las obras a través de sus perfiles en las redes sociales el jueves.

Ahora empiezan los movimientos de tierra, aunque el proyecto incluye una estación técnica y los puentes de São Bento, do Calado, da Seca, de Lucefece y das Gordesas, así como los viaductos do Barranco dos Pegões, do Barranco dos Galvões, da Retorta y dos Penedrais. El proyecto requiere la realización de dieciséis obras complementarias (once pasos superiores, dos inferiores y tres agrícolas), así como actuaciones en telecomunicaciones, catenarias y señalización.

La obra correrá a cargo de Mota-Engil y costará un total de 75 millones de euros.

Este tramo entre Freixo y Alandroal es el primero en comenzar y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Desde febrero está adjudicada la primera etapa entre Évora y Norte de Freixo a la UTE formada por Comsa, Fergrupo y Constructora San José por 46,6 millones de euros. Y la parte de Alandroal a Linha do Leste (Elvas) está adjudicada a Sacyr por 130,5 millones de euros. La inversión cuenta con financiación europea.

La línea tiene una extensión de 100 kilómetros, 80 de los cuales son de nueva construcción.

Se trata de vía única electrificada sobre una plataforma doble, lo que permitirá duplicarla en el futuro si es necesario. Se construirá en ancho ibérico, aunque se podrá adaptar fácilmente al europeo, que es un poco más estrecho. Las traviesas serán polivalentes. La línea estará preparada para la circulación de trenes de mercancías de 750 metros de longitud e incluirá la eliminación de pasos a nivel. El objetivo es que toda la infraestructura esté funcionando en 2022.

Hay dos tramos más adjudicados, aunque su construcción aún no ha comenzado

El acto que ha tenido lugar en Alandroal esta semana marca el arranque de la obra. Una vez que la línea esté completada, permitirá acortar la distancia en 140 kilómetros. El trayecto entre el puerto de Sines y Badajoz se reducirá casi a la mitad, pasando de ocho a cuatro horas y media, según dijeron el día que lo presentaron hace ya más de un año. Los cálculos apuntan a una bajada de los costes para las empresas del 30 por ciento.

Según el alcalde de Alandroal, Joao Grilo, la línea permitirá duplicar el número de trenes que cubren este trayecto a diario. Para esta localidad, además, supone la conexión con el resto del país por tren.

El corredor entre Sines y Caya se completa con la modernización de tres tramos más. El primero une dos puntos de Évora. El segundo enlaza esta ciudad con la frontera de Caya, y con ello se queda a las puertas de Badajoz. Y el tercero se encuentra justo en el lado opuesto, al conectar Sines con Ermidas y Grandola.