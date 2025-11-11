Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos» Israel Núñez, el empresario que tenía la subcontrata del servicio hasta que una SL ofreció un precio más bajo y dejó más de un millar de paquetes sin entregar, denuncia una supuesta usurpación de identidad

Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz tras la incidencia sufrida desde el pasado 29 de octubre al viernes 7 de noviembre. «A partir de este martes, los repartidores se ponen al día», garantiza Israel Núñez, el responsable de la empresa subcontratada por la distribuidora Ecoscooting, que estuvo al frente del servicio hasta que otra SL se lo arrebató por un precio más bajo, provocando el caos en el reparto de artículos comprados en plataformas de comercio electrónico como Shein, Aliexpress o Temu. «Durante el finde semana hemos sacado 950 paquetes».

Israel cuenta que ha sufrido de forma directa las quejas de los clientes que se han visto afectados por la falta de entrega de más de mil paquetes. Una vecina de Badajoz encontró tirados en un descampado algunos de los envoltorios de esos envíos, entre Suerte de Saavedra y Los Montitos.

Quejas de los clientes

Aunque durante la primera semana de noviembre él no estaba a cargo de las entregas, muchos compradores tenían su número de móvil o los de sus repartidores, por lo que fueron foco de las quejas, al igual que los puntos de reparto donde no llegaron los paquetes con las compras, a pesar de que sí se dieron por entregados. En el origen del millar de envíos que no se han recepcionado en los domicilios u oficinas «está una SL con sede en Barcelona», asegura Israel. «Hemos comprobado que esa empresa se abrió hace quince días, y está a nombre de una persona que tiene otras 167 sociedades». El empresario pacense estaba este lunes por la mañana pendiente de la llamada de su abogado para interponer una demanda contra esa SL en los juzgados de la Ronda Norte, que tendrá que esperar unos días para recabar toda la documentación. Donde sí se personó fue en la Jefatura Superior de la Policía Nacional para denunciar por vía penal. «Al parecer han cerrado los envíos a mi nombre».

«Nadie se fiaba»

Tras perder esas rutas, la SL con sede en Cataluña intentó que otra empresa repartiera los paquetes que le habían sido encomendados, pero nadie se fiaba desde encargo porque el precio era demasiado bajo, tampoco los repartidores, todos estaban «escamados» y la nueva adjudicataria «acabó publicando un anuncio en internet buscando repartidores por todo Badajoz, sin éxito».

Tras esta incidencia, Israel -con dos mensajeros en plantilla y un grupo de repartidores que son autónomos-, asegura que algunos de sus colaboradores no quieren hacerse cargo de los repartos pendientes porque temen la reacción de los clientes. Sin embargo, apunta, quienes han trabajado este fin de semana «han sido bien tratados e incluso les han dado propina», aunque también ha habido alguna minoría con «comentarios groseros».

