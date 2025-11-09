Empieza la lucha contra el tapiz verde del Guadiana

Las máquinas han entrado hace unos días en el brazo del Jamaco para arrancar el nenúfar mexicano en 27 kilómetros de río Guardiana con seis años de plazo. El investigador Pablo José García Murillo catalogó por primera vez la presencia de la 'Nymphaea mexicana' en el arroyo Cabrera en los años 80 y se ha ido extendiendo hasta cubrir 150 hectáreas que le distan de la frontera. De estas, 110 hectáreas se concentran en el tramo urbano creando un tapiz verde.

Esto ha sido posible por los dos azudes. La Granadilla y La Pesquera crean un efecto estanque para que la ciudad siempre vea agua en abundancia, aunque en realidad están impidiendo que los sedimentos corran. De ahí que las semillas de esta planta invasora encontraran las condiciones óptimas para reproducirse hasta convertirse en una plaga, que ha sido posible por temperaturas templadas de la ciudad durante la mayor parte del año. De hecho, en verano se puede ver en su máximo apogeo y en invierno se queda agazapada en el fondo hasta que vuelve el calor.

Tras muchas protestas ciudadanas y trabajo callado desde la Delegación del Gobierno y sus últimos dirigentes como Francisco Mendoza, la llegada de José Luis Quintana facilitó el acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el resto de administraciones implicadas para poner en marcha las obras que han comenzado este otoño. Además, logró el apoyo del Gobierno para cofinanciar unas obras que suman 33 millones de euros y que en su mayoría se pagan con fondos europeos. La financiación de Bruselas y los estudios ambientales estaban ya entonces sobre la mesa y, con ellos, la posibilidad del acuerdo.

¿Cómo es el nenúfar mexicano? Nymphea mexicana Flor amarilla y pétalos lanceolados Florecen de primavera a otoño Hojas grandes y planas que flotan en la superficie Tres metros de profundidad máximo Estolón: Método de reproducción Raíces fijas en el fondo Hasta 50 semillas por fruto Acumulaciones de lodo

Proyecto para erradicar el nenúfar mexicano La actuación dispone de tres partes distintas. En primer lugar, la colocación de compuertas en los dos azudes para dejar pasar el agua cuando se estime y que aún está en obras en la Granadilla. En segundo, las máquinas han comenzado la retirada de la planta en sí en el brazo del Jamaco y llegarán hasta el puente de la Autonomía. El tercer paso está aún en las mesas del Gobierno, que quiere sacar a concurso la eliminación del nenúfar desde el puente de la Autonomía hasta la frontera. Fase 1 Desde el paraje de Sagrajas en el arroyo Cabrera hasta el puente de la Autonomía. Las máquinas han comenzado esta semana por el brazo del Jamaco con un plazo de ejecución de 36 meses. Fase 2 Desde el puente de la Autonomía hasta el río Caya la actuación se divide en otros tres tramos. El Gobierno prepara un solo contrato para todos que quiere sacar a concurso en 2026. Su plazo de ejecución será de otros tres años. AUX STEP FOR JS

Las máquinas que se ven extraer la planta lo hacen de raíz y llevarán todo lo que saquen a un vertedero cubierto, donde filtrarán el lodo y seleccionarán las plantas para enterrarlas en zonas donde sea necesaria una restauración vegetal, como riberas o graveras en desuso. Bajo el suelo, sin luz ni agua, la molesta planta se convertirá en abono. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante seis años y que puedan coincidir de forma simultánea en varios puntos. Este deslodado del río va a causar molestias, sobre todo por la generación de malos olores, que serán más apreciables para la ciudad a partir de 2027.

