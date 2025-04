Una emisora como terapia para la parálisis

Su nombre es Miguel Javier pero le gusta presentarse como M.J. Muñoz, conductor de la tertulia que desde hace tres años emite Apace Badajoz ... Radio, una emisora muy especial que este domingo 13 de febrero se une a la celebración del Día Mundial de la Radio.

Antes de sentarse ante el micrófono, M.J. Muñoz memoriza las presentaciones que debe realizar. El hecho de sufrir una ceguera no le resta ilusión «Mi carrera artística comenzó hace 43 años en el Colegio de Educación Especial Los Ángeles como personaje de cuento. Más tarde me convertí en narrador y cuando cumplí los 21 años empecé a visitar colegios como contador de cuentos».

Su voz radiofónica y su experiencia ante los micrófonos lo convierten en una pieza clave de la emisora de Aspace Badajoz, donde comparte protagonismo con otros quince usuarios de un centro que está especializado en la atención de personas que presentan una parálisis cerebral o discapacidades afines.

«Yo ya he superado los nervios», afirma Anabel Barroso, que este miércoles llegó tarde a las terapias de rehabilitación para poder participar en la tertulia. «Cuando me fichó Pedro para las entrevistas más importantes me puse muy feliz, es una actividad que me encanta».

La persona de la que habla Anabel es Pedro Montero, logopeda de Aspace y alma mater de la radio. «Uno de los objetivos es acercar a las personas con discapacidad el mundo de los medios de comunicación. El otro, fomentar el desarrollo personal».

Esa es la razón por la que animan a los chicos a buscar en Internet información relacionada con las personas a las que van a entrevistar. También les piden que propongan preguntas e ideas que puedan enriquecer unas tertulias radiofónicas por las que ya han pasado periodistas del nivel de Vicente Vallés, el actor y director Fernando Cayo, o la futbolista internacional María León.

«En este taller se fomenta el trabajo en equipo y la creatividad, pero también se consigue una mejora terapéutica porque el hecho de participar en la radio les permite mejorar su expresión verbal, la dicción y la comunicación en general», añade Montero.

Todos esos objetivos se cumplen en el caso de Pedro Manuel Álvez, que gracias a la radio ha conseguido hablar con una mayor fluidez. «Venir al estudio me hace una ilusión enorme, Es una actividad que me gusta y me ayuda», dice mientras una enorme sonrisa ilumina su rostro.

De la utilidad del taller de radio habla Jorge García, psicomotricista de Aspace Badajoz. Junto a Pedro Montero, forma parte del equipo que se mete cada semana en el estudio para grabar los programas. «Incluso cubrimos la visita de Vicente del Bosque a Don Benito, allí llevamos a uno de los chicos para hacerle una pregunta. Para él fue una experiencia inolvidable».

Esa salida fue todo un reto para una radio que dio sus primeros pasos colgando en Internet sencillos podcast (grabaciones) en los que se invitaba a personajes públicos a compartir sus reflexiones.

Con el paso del tiempo surgió un segundo grupo de trabajo que se especializó en la realización de entrevistas por videoconferencia. y en estos momentos está a punto de consolidarse un tercer equipo. «En el confinamiento fue fundamental para que se mantuvieran activos. Fueron unos meses en los que no salían de casa y con esa actividad se mantuvieron conectados y activos».

De esa época habla una grabación en la que el periodista Vicente Vallés comparte tertulia con cinco chicos del centro que se van turnando a la hora de plantearle las preguntas. «Eran tiempos en los que nuestros usuarios sufrieron mucho y esas tertulias los mantuvieron muy activos», reflexiona Carlos Javier Batalla, gerente de Aspace Badajoz.

En la actualidad, el estudio de la radio cuenta con una mesa de mezclas parecida a las que se utiliza en las emisoras profesionales, un ordenador con potentes programas para la edición de sonido, micrófonos con espuma y logo, e incluso varias cámaras que ofrecen distintos planos para que los oyentes puedan ver también lo que sucede en el estudio.

Las ayudas recibidas de Fundación La Caixa y Banco Santander fueron fundamentales para equipar el estudio, pero en Aspace Badajoz están convencidos de que más importante que el dinero es la ilusión con la que se trabaja. «¡Quién sabe si el día de mañana podremos tener una unidad móvil para cubrir los actos en los que se hable de discapacidad! O incluso un pequeño espacio en una emisora convencional en la que estos chicos puedan demostrar que tienen capacidad para trabajar en un sector tan importante como es el de la comunicación», añade Batalla.

De momento, en Aspace Radio Badajoz disfrutan emitiendo su 'Sección cultural', el 'Tiempo de tertulia' y la nueva 'Sección Kids' dirigida a los más pequeños, en la que participan algunas de las usuarias del servicio de habilitación funcional. Incluso han puesto en marcha una 'Sección musical' interna en la que hacen dedicatorias musicales .

«Con paciencia, todo se arregla», asegura M.J. Muñoz cuando alguien le pregunta cómo consigue memorizar el guion que después locuta en directo.