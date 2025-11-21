Emilio Cruz se despide de la Económica para dar el relevo a Florencio Monje

Rocío Romero Badajoz Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:54 Comenta Compartir

Emilio Cruz Villalón, actual presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, finalizará una etapa de siete años cuando dé el relevo a Florencio Monje en diciembre. El conocido médico ha sido el único aspirante para este cargo en las elecciones que se celebraron este pasado lunes día 17 de noviembre.

Cuando se efectúe el traspaso, Cruz dejará atrás más de dos décadas de dedicación a la sociedad, dado que llevaba ya 18 años en la directiva de la organización cuando se animó a dirigirla y no piensa quedarse en su casa. Tiene en mente seguir acudiendo a las conferencias y visitar la biblioteca de la sociedad, consultar sus fondos y escribir al menos un libro sobre su abuelo (Antonio Cruz Valero) con datos que podrá recopilar de ese fondo en el que se encuentra el día a día de Badajoz desde que se creó la organización hace 209 años.

A Emilio Cruz le gusta decir que es economista de formación y agricultor de profesión, pero a partir de ahora quiere ser «ratón de biblioteca». Ha volcado sus conocimientos en la gestión de la sociedad, que tiene 220 socios en la actualidad y que mantiene vivo el espíritu de las organizaciones que crearon Jovellanos y Campomanes bajo la idea de difundir conocimiento en su área de influencia y trasladar información sobre su terreno a Madrid a principios del siglo XIX.

Con la ayuda de Antonio García Salas, destaca, han seguido cumpliendo este principio. Pero también tienen abiertas las puertas a la actualidad y al futuro. Pone como ejemplo la conferencia que ofreció Javier Argüello bajo el título 'El día que inventamos la realidad' el pasado 15 de octubre sobre Inteligencia Artificial. Organizan 80 actividades al año entre conferencias, charlas y colaboraciones.

En su balance se encuentra que han aumentado el boletín de la biblioteca, que coordina Carmen Araya. Si antes tenía 18 páginas, ahora dispone de 60 y cuenta con una veintena de colaboradores que escriben de forma desinteresada. Y continúan, también, editando el Libro de Badajoz cada año. Además, cada viernes abren las puertas de su sede en la calle San Juan a los colegios. Cada año reciben a unos 600 escolares.

Se siente orgulloso de «haber hecho una Económica más grande y activa» a pesar de que su economía es «monacal».

Quedan muchas cosas por hacer, explica Emilio Cruz. Entre ellas, trasladar la hemeroteca formada por los ejemplares de HOY Diario de Extremadura desde 1933 a la actualidad a la planta baja de un local anejo. A sus 76 años ha entendido que es el momento de dejar el cargo, aunque no se desvinculará de la Económica.

Adiós del presidente número 17 Emilio Cruz Villalón aún es el presidente número 17 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En 2018 llegó al cargo, animado por Alfredo Liñán, que dos años antes había aceptado el encargo de dirigir la sociedad por la despedida de Francisco Pedraja. El conocido pintor estuvo 27 años (1989-2016) al frente de la sociedad, desde donde fomentó la cultura de Badajoz. Los presidentes de la Económica siempre han sido personas muy destacadas de la ciudad, en su historia ha tenido nombres muy conocidos como Enrique Segura Otaño (1964-1967) y Juan Antonio Cansinos Riobóo (1983-1989).

