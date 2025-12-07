La emigración, vista por un pacense en la Fundación CB
R. R.
BADAJOZ.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
La Fundación CB muestra la realidad de la emigración a través de una serie de obras coleccionadas durante toda su vida por el pacense ... Francisco Conde, que nació y se crió en Cabeza del Buey antes de trasladarse a Madrid. Allí llegó a ser jefe de exposiciones y actividades de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Museo Casa de la Moneda, lo que le permitió convertirse en un experto en arte y, además, reunir grandes colecciones.
Una de ellas puede verse desde esta semana y hasta el 1 de enero en la sede de la fundación, ubicada en el número 22 de la calle Montesinos bajo el nombre de ‘Emigrantes’.
A través de cuadros, grabados y dibujos, Conde reúne obras de decenas de artistas que reflexionan sobre la idea de frontera, identidad y movimiento.
Conde, quien, como tantos extremeños, conoce de cerca la realidad de la emigración, invita a mirar las migraciones como puentes que conectan pueblos.
La fundación ha editado también un catálogo con algunas de las obras más destacadas que Conde ha atesorado durante su vida.
