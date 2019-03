La emergencia como asignatura Desfibrilador automático en uno de los pasillos del C.P. Las Vaguadas, en Badajoz. :: Pakopí La Junta quiere que todos los centros educativos estén cardioprotegidos, pero ya hay colegios, como el de Las Vaguadas, cuyos padres se han adelantado J. LÓPEZ-LAGO Lunes, 25 marzo 2019, 08:04

Hay niños de Primaria que saben detectar que un adulto va a sufrir un infarto, cómo contactar con el servicio de emergencias sanitarias, o si la herida la sufren ellos mismos la manera de taponarla hasta que un profesor recibe el aviso y actúa. También hay docentes que sabrían afrontar un atragantamiento o hacer una reanimación cardiopulmonar, por citar algunas situaciones probables y técnicas sanitarias de primeros auxilios que ya aplican en centros educativos públicos como el de Las Vaguadas, colegio abierto en 2011 en Badajoz.

La Junta de Extremadura quiere dotar con un desfibrilador a todos los centros educativos de la región a partir del curso que viene. Sin embargo, hay colegios que se han adelantado y han tomado la iniciativa sufragando por su cuenta este aparato que puede salvar vidas gracias a aportaciones de los padres. Además, para no quedarse a medias, han programado cursos con el fin de no quedarse bloqueados y saber qué hacer ante una emergencia, ya sea sanitaria o ante un fuego.

En realidad en el C.P. Las Vaguadas se dieron varios factores para que en uno de los pasillos haya un desfibrilador y gran parte de su personal haya realizado cursos de primeros auxilios y de extinción de incendios.

Según cuenta el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), Marco Antonio García, «hace dos años a un abuelo que vino a por su nieto le dio un infarto. Llegó en ambulancia al hospital, pero a los pocos días falleció. Entonces a la gente que estamos en el Ampa nos entró la preocupación por ser éste un colegio en la afueras que está alejado del núcleo de la ciudad».

El otro factor a favor fue la existencia de padres que eran bomberos, médicos o enfermeros cuya predisposición fue determinante para programar los cursos correspondientes. Según el director del centro , José Antonio Hernández Martínez, la respuesta no pudo ser más positiva. «Se han impartido cursos a profesorado, personal de aula matinal y de comedor y en todos los casos la respuesta ha sido muy positiva y no nos hemos encontrado con ningún rechazo», dice este director con cuarenta años de experiencia que afortunadamente no ha vivido un episodio grave de cerca más allá de alguna reacción alérgica que pudo controlarse. Sin embargo, prefiere no dejar al azar cuestiones que pueden pasar de un susto a una tragedia si no se cuenta con los recursos apropiados.

Todos los cursos están homologados por el Servicio Extremeño de Salud, explica el presidente del Ampa, igual que los de extinción de incendios, en este caso impartidos por Autoprotección Extremeña, del grupo Saneba y en el que otro padre, bombero de profesión, explicó el pasado mes de noviembre cómo manejar los extintores y qué protocolo seguir ante un posible incendio. En el caso de las emergencias sanitarias los criterios a seguir son los de un programa de formacion nacional en RCPDEA que denominado ESVAP de la sociedad española de medicina de familia y comunitaria.

La jefa de estudios, Mónica Rodríguez Brum, explica que fue un padre que trabaja en el 112 como médico quien se ofreció a impartir el curso a todo el claustro, de unas treinta personas en total. Duró cuatro horas en total y el primer grupo lo realizó en el primer trimestre. En los próximos días tendrá lugar el siguiente curso. Según esta profesora de Educación Física, esta formación se suma a la que suelen recibir en mayo todos los años. «Cada curso celebramos la Semana del Deporte y la Salud y entre otras muchas actividades se realizan talleres de primeros auxilios gracias a la colaboración de padres y madres del centro. Todos tenemos ya algunas nociones, pero cada año conviene renovar los conocimientos para no bloquearnos cuando ocurre alguna emergencia».

En todos el próximo curso

A todos estos recursos se ha sumado desde el pasado mes de diciembre un desfibrilador automático como los que quiere poner la Consejería de Educación. Cuesta en torno a 1.500 euros, se sufragó con dinero del Ampa y después pusieron en marcha una campaña de venta de pulseras a tres euros para recuperar prácticamente el importe de la compra.

El de la Vaguadas es un DEA (desfibrilador externo automático) que indica a través de un altavoz los pasos a seguir. Entre otras prestaciones, detecta si la víctima es un niño o un adulto pues la descarga que emite es diferente. Solo se activa cuando realmente está teniendo lugar una parada cardiorespiratoria. Además, avisa automáticamente al 112 del lugar donde está siendo utilizado.

De momento, la Junta de Extremadura está haciendo un sondeo entre los colegios, institutos y demás centros educativos de la región para saber cuáles cuentan ya con estos aparatos y así conocer qué inversión supondrá equiparlos con esta nueva dotación.

La Consejería de Educación y Empleo está ya trabajando con la Diputación de Cáceres y con la Diputación de Badajoz para adquirir conjuntamente estos aparatos. La idea es que las dos diputaciones se hagan cargo de lo que suponga instalar los desfibriladores en los centros de Infantil y Primaria y la Consejería de Educación y Empleo asuma el coste de instalarlos en los institutos, las escuelas de idiomas, los centros de educación especial y los centros de adultos con la finalidad de que al inicio del curso 2019-2020 todos los centros educativos estén al cien por cien cardioprotegidos.