A Elvas a por vacunas Una de las seis farmacias de Elvas a la que acuden extremeños para comprar medicamentos. A la derecha, las vacunas más solicitadas. / PAKOPÍ Extremeños viajan a Portugal para comprar estos fármacos porque son más baratos ÁLVARO RUBIO CÁCERES. Lunes, 8 julio 2019, 08:08

Desde Badajoz apenas son diez minutos. Desde Cáceres un poco más de una hora. Ese es el tiempo en coche que se tarda en llegar de las capitales de provincia extremeñas a la localidad portuguesa de Elvas. Algunos realizan ese viaje los fines de semana para comerse una zapateira al estilo portugués, otros lo hacen por salir de la rutina y por aquello de decir que han estado en otro país y, desde hace algunos años, también los hay que se desplazan hasta allí para comprar medicamentos.

«Hace varios años tuvimos que comprar una vacuna. Nos avisaron los profesionales sanitarios que era bastante cara, así que miramos otras opciones y vimos que en Elvas costaba la mitad que en España. Ahora, las que no financia la Seguridad Social para nuestro bebé también las estamos comprando allí», explica Inma Plaza, una cacereña que acaba de ser madre. Lo cuenta con su hijo de dos meses en brazos.

LO MÁS DEMANDADO Bexsero Es una vacuna frente al meningococo B. Cada dosis vale en España 106,15 euros y en Portugal 95,9. Rotarix Actúa contra el rotavirus, que produce cuadro de diarrea, vómitos y fiebre. La dosis tiene un precio de 93,66 euros en España y en las farmacias portuguesas se reduce a 59,52.

«Con solo poner en Internet 'comprar vacuna en Portugal' te das cuenta de que mucha gente lo hace», añade. «Cuando tuvimos el niño y nos comentaron que hay vacunas que no financia el SES llamamos a una farmacia de Elvas para preguntar por los precios y vimos que nos compensaba. Hay dosis en las que nos ahorramos hasta 30 euros», detalla Plaza.

«Vienen hasta 20 clientes de Cáceres y Badajoz a la semana», dice un farmacéutico luso Los boticarios extremeños afirman que el fármaco corre el peligro de no mantener la cadena de frío

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de extremeños que van a Portugal para adquirir medicamentos y algunas farmacias portuguesas apelan a la confidencialidad para no facilitar datos, los boticarios lusos confirman esta práctica. En casi todas se limitan a reconocer que hay gente que vive en Extremadura que se acerca a sus establecimientos porque el precio de las vacunas es más barato.

«Normalmente vienen hasta 20 clientes extremeños a la semana, sobre todo de la zona de Badajoz. En total, al año podemos atender a unas 500 personas que llegan de Cáceres y Badajoz. Nos comentan que les sale más rentable venir hasta nuestra localidad porque aquí hay medicamentos que son más económicos, sobre todo vacunas y productos hormonales», explica Guillermo Blanco, farmacéutico que trabaja en la farmacia Lux, una de las seis que hay en Elvas.

Alude principalmente a las que no forman parte del calendario vacunal oficial de Extremadura para niños y adolescentes, es decir, aquellas que no están financiadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES) pero sí recomendadas por el comité asesor de vacunas. Aunque no están cubiertas para conseguirla se necesita receta y un pediatra tiene que expedirla. La prescripción es valida en la Unión Europea y no es ilegal comprarla en un país diferente al de residencia, aunque puede tener responsabilidades para los pediatras que las pongan si alguna de ellas se encuentra en mal estado.

Las más demandadas son dos. Por un lado destaca Rotarix, que actúa contra el rotavirus, que produce cuadro de diarrea, vómitos y fiebre en bebés y niños muy pequeños. En casos graves puede suponer el ingreso hospitalario. Precisa dos dosis y el precio de cada una de ellas es de 93,66 euros en España. En las farmacias portuguesas se puede adquirir por 59,52, es decir, 34,14 euros menos.

El otro medicamento más demandado es según los farmacéuticos portugueses el Bexsero, una vacuna frente al meningococo B, es decir, la meningitis. Se trata de un cuadro infeccioso poco frecuente en nuestro entorno pero que puede ser muy grave e incluso provocar la muerte en un 10% de los casos. El número de dosis depende de la edad de la persona y oscilan entre dos y cuatro. Cada una de ellas vale 106,15 euros en las farmacias españolas y 95,9 en las portuguesas, es decir, hay una diferencia de 10,25 euros.

«Hay medicamentos donde la diferencia es bastante. En otros no es mucha, pero los extremeños aprovechan para visitar la ciudad y sus alrededores y comer en alguno de nuestros restaurantes, por ejemplo», apunta Guillermo.

En la farmacia Moutta de Elvas aluden a que «hace unos dos años y medio eran muchos más los que llegaban de Extremadura debido al desabastecimiento que existía en España de Bexsero».

Sobre ese aspecto también se pronuncia Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Recuerda que «hubo un 'boom' cuando no había Bexsero en España y en Portugal sí. En esa época había una romería de gente que se acercaba hasta el país vecino para conseguirlo». También sucedió lo mismo cuando en 2013 las boticas españolas se quedaron sin la vacuna de la varicela, la denominada Varivax. Venegas apunta a que «aunque actualmente hay un desabastecimiento preocupante en España, por el momento no afecta a ese tipo de vacunas».

En contra de esta práctica

Los colegios oficiales de farmacéuticos de la región extremeña están en contra de esta práctica. «Aunque los que lo hacen lo justifican por razones económicas, esas adquisiciones no tienen la garantía del Estado español. Si hay un problema con un lote inmovilizado en nuestro país tienes la posibilidad de acudir a los servicios de farmacovigilancia», dice Cecilio Venegas.

También hace referencia a los sistemas de antifalsificación con los que cuenta España. «Con esto no quiero decir que este tipo de adquisiciones sean falsificadas en Portugal», matiza Venegas. «Comprendo que puede haber un ahorro en los medicamentos que no están dentro del calendario vacunal, pero quizás luego puede salir más caro».

Por último hace hincapié en que las vacunas tienen que viajar en una estado de conservación adecuado. «En un viaje pueden correr peligro», aclara Venegas. El medicamento debe mantener la cadena de frío y conservarse a una temperatura de entre dos y ocho grados de temperatura para garantizar su seguridad y eficacia.

«Cuando vamos a comprarla llevamos una nevera para que se mantenga durante el viaje, tal y como te especifica el propio farmacéutico», apunta Inma Plaza, que suele reservar las dosis de Bexsero y Rotarix en una farmacia de Elvas. «La última vez que estuvimos allí también coincidimos con una pareja de extremeños comprando este tipo de medicamentos. Es normal, además aprovechamos para hacer otras compras o turismo por la zona», concluye.