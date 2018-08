Eliminarán los olmos de la mediana de Carolina Coronado en Badajoz y plantarán rosas Las rosa que se plantarán y la avenida Carolina Coronado en la actualidad. :: j. v. arnelas El Ayuntamiento invertirá 180.000 euros en cambiar la imagen de la avenida con 6.000 rosales que además darán olor NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 5 agosto 2018, 09:17

La avenida Carolina Coronado está a punto de cambiar de color y de olor. El Ayuntamiento de Badajoz ha incluido una partida de 180.000 euros en el Plan de Impulso de la Economía para reformar la mediana de la vía principal del barrio San Fernando. El cambio más importante será la desaparición de los olmos que adornan el centro de la calle. En su lugar se plantarán 6.000 rosales de distintos tonos de rosa que, además, son de especies olorosas.

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Antonio Ávila, revela que hace tiempo que el Consistorio ha pensado en una reforma de la mediana de la avenida Carolina Coronado. Finalmente, tras estudiar varias opciones, han decidido que será una calle centrada en las rosas.

«Se colocarán los 6.000 rosales de distintos tonos de rosa e irán en degradado, del más oscuro al más claro. Además, normalmente se plantan rosas sin olor, pero hemos optado por una variedad que sí tiene. En primavera la calle será una explosión de color y tendrá un olor muy característico», asegura el edil de Parques y Jardines.

Una fuente en la mediana

Ávila revela que hubo un proyecto anterior que finalmente no pudo llevarse a cabo. Pretendían instalar una fuente en la mediana que cayese por toda la calle, a modo de un río. «Pero hay una tubería importante debajo que no lo permite. Por eso optamos por lo rosales, porque las raíces no pueden dañar la conducción».

El proyecto afectará a toda la avenida, desde la rotonda de la estación de trenes hasta la cabecera del Puente de Palmas. Los rosales cubrirán la mayor parte de la mediana, salvo unos pocos metros antes de los pasos de cebra para que no se vea afectada la visibilidad de los conductores. En estas zonas se colocará césped artificial.

También habrá cambios en la rotonda frente a la estación. Planean cambiar la decoración vegetal, quizá también plantar rosas, pero esta parte del proyecto aún no está cerrada. Sin embargo, la transformación en el resto de la avenida es inminente, ya que, al ser un obra del Plan de Impulso, debe estar ejecutada antes de final de año.

Antonio Ávila explica que el objetivo es realizar un gran cambio de imagen en esta avenida. El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, ya reveló en la presentación del Plan de Impulso de la Economía que se intervendría en esta calle. Defendió que es importante al tratarse de un punto de entrada a la ciudad desde la estación de trenes.

El plan que fue presentado, que suma 14 millones en total, también destina una partida de 250.000 euros para trasformar el Parque de San Fernando, en el mismo barrio. Esta reforma incluirá cambios en los juegos infantiles y en el suelo de los mismos. También se acometerán distintas reparaciones, se podarán los árboles y se plantarán nuevas especies.

Antonio Ávila destaca, además, que habrá una inversión de 120.000 euros en Castelar. Será importante porque se sustituirá por completo el suelo de los caminos, de tierra compacta. Actualmente está muy deteriorado y los usuarios se han quejado porque se producen muchas caídas, especialmente entre los niños que suelen jugar en la zona.

En cuanto al suelo de Castelar, la Concejalía de Parques y Jardines está estudiando dos opciones, instalar de nuevo el mismo tipo de firme o utilizar un producto nuevo más novedoso. Sea cual sea la decisión, se resolverá pronto porque las obras deben terminarse en los próximos meses.