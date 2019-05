Las elecciones renovarán las caras en el Ayuntamiento Diez de los 27 concejales no aparecen en las candidaturas y otros dos no tienen posibilidades de salir elegidos ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Domingo, 5 mayo 2019, 09:22

Doce de los 27 concejales actuales no se sentarán en el Salón de Plenos el 15 de junio, día en que se elegirá al alcalde.

No hay un motivo exclusivo que explique la desbandada. Algunos ediles pidieron a sus partidos no repetir, como Rosario Gómez de la Peña o Fernando Carmona. Otros perdieron en enfrentamientos con su formación, como ocurre en Podemos. Y el PP quiere dejar entrar aire fresco en su equipo.

La más numerosa es en el PP porque, también, son los que poseen más ediles. Cinco concejales de los trece que tiene ahora se quedan fuera y una ha bajado hasta el puesto 24, por lo que carece de posibilidades de volver a ser concejala. Así que seis ediles que ahora están en el Gobierno local no repetirán. La renovación que plantea el PP es la mayor de las realizadas en el partido que lleva gobernando desde 1995.

El concejal que lleva más años en el Ayuntamiento es el alcalde. Francisco Fragoso se convirtió en concejal de Juventud en 1995 y pasó por casi todas las áreas hasta suceder a Miguel Celdrán en 2013. Sin embargo, prescinde de los dos concejales que llevaban más años en el equipo, como son Antonio Ávila y Miguel Ángel Rodríguez de la Calle.

Hay otro partido que cambiará todos sus concejales. Es Podemos Recuperar Badajoz. La andadura en política municipal de Remigio Cordero ha acabado, al menos de momento. Perdió las primarias para convertirse en secretario general local de la formación y perdió las siguientes para convertirse en el candidato. La concejala Amparo Hernández fue elegida por los militantes para figurar en la candidatura liderada por Erika Cadenas, pero lo rechazó. Al igual que la concejala Fátima Robledo, que llegó al Ayuntamiento hace apenas unas semanas tras la dimisión de Fernando de las Heras.

Ciudadanos también plantea una regeneración. Lograron dos ediles en 2015, pero a mitad de mandato se marchó su candidato, Luis García-Borruel, para quedarse como no adscrito a ningún partido. Julia Timón quedó como única concejala. Esta no repetirá. El partido ha querido incluirla al final de la lista a modo de agradecimiento por los servicios prestados, pero no la ha situado en puestos de salida. Así que carece de posibilidades de seguir como edil.

En la candidatura del PSOE no figura el abogado Fernando Carmona, que pidió hace tiempo no aparecer de nuevo. Tampoco consta Maribel García, dado que concurre como número dos al Congreso de los Diputados. Los otros seis concejales que les han acompañado estos cuatro años sí aparecen en distintos puestos. El más bajo es Emilio José Pérez, que va de once. Actualmente, el PSOE tiene nueve ediles. Los socialistas repiten con el candidato de hace cuatro años, Ricardo Cabezas.

Es uno de los tres cabezas de cartel que aparecen de nuevo liderando una lista. Los otros dos son el propio Fragoso y el edil no adscrito Luis García-Borruel, que concurre con una nueva formación llamada Juntos por Badajoz. Hay, por contra, dos candidatos nuevos. El de Cs, Ignacio Gragera, y la única mujer por Unidas Podemos, Erika Cadenas.

Los cuatro años anteriores fue jefe de gabinete de Celdrán. Pilotó la privatización de Limpieza y es edil de Medio Ambiente. No va en ninguna lista.

Edil de Servicios Sociales y de Mayores desde entonces. Figura en la lista al Ayuntamiento en el número 24. Esto es, sin posibilidades de salir.

El abogado y exárbitro fue un candidato estrella hace cuatro años, pero pidió no volver hace meses desencantado con la política municipal.

Alineada con Cordero en las disputas internas de Podemos, rechazó integrarse en la lista de Erika Cadenas. Saldrá del Ayuntamiento.

Desde entonces es responsable de la FMD y desde 2007 se encarga de Fiestas. Esto es, de los Carnavales y la Feria de San Juan. No va en ninguna lista.

Edil de Recursos Humanos. Fue portavoz de Hacienda por el PP en la Asamblea entre 2011 y 2015. Es el número cuatro al Congreso de los Diputados.

Número dos de Ricardo Cabezas en la anterior candidatura, sale ahora del Ayuntamiento para figurar como dos al Congreso de los Diputados.

Entró para sustituir a Fernando de las Heras, que dimitió enfrentado con Remigio Cordero a cuenta de los problemas internos de la formación.

Responsable de Urbanismo durante los últimos 12 años. Figura como número tres en la candidatura al Congreso de los Diputados por Badajoz.

Entró en las dos últimos mandatos para poco tiempo. Ha sido edil entre 2012 y 2015, y desde 2017 a la actualidad. Edil de Estadística y Poblados.

Perdió las dos primarias para liderar Podemos en la ciudad y para convertirse en su candidato. No figura en ninguna lista.

Iba en la anterior candidatura como 2 y se quedó como única edil de Cs tras la salida de Borruel. Va de 25 en la lista y sin posibilidad de ser elegida.