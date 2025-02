«Las elecciones a la Cámara han señalado dónde está la representatividad del empresariado»

Dice que se «enamoró» de la Cámara de Comercio a los 15 minutos de aterrizar en la institución y conocer las posibilidades que ofrece para ... ayudar a crecer a los empresarios de la provincia. Recién revalidado como presidente, García Sardiña lleva años enfrentado con la Confederación Empresarial de Badajoz (Coeba) y su presidente, Francisco Javier Peinado. En su primera entrevista tras los comicios, habla de esa disputa, de la situación de la institución y de las necesidades de los empresarios en la provincia.

–Logró el 86% de los votos en las elecciones. ¿Cómo se consigue?

LOS DATOS 54 años, nacido en Badajoz Está casado y es padre de 3 hijos.

Economista Estudió Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid y el doctorado en la UEx en 2018. Su tesis versa sobre la responsabilidad social en la empresa. Ha sido profesor en la UEx.

Empresario Socio de la red de inmobiliarias García Márquez (Badajoz) desde hace tres décadas.

–Fue un triunfo colectivo, con una candidatura de muchas personas relevantes, muchos líderes sociales dentro del mundo empresarial y prestando muchísima atención a las asociaciones empresariales (territoriales y sectoriales). Esperábamos un buen resultado, pero al final fue extraordinario.

–Coeba denunció irregularidades en las elecciones. ¿En qué ha quedado?

–Coeba no quería que se votara, pero a la vista de los resultados todos nos explicamos por qué.

–¿No ha llegado a más?

–Coeba tiene presentadas unas alegaciones, pero cuando pierdes 27-0 es como si pierdes un partido de fútbol a 27-0 y protestas porque el árbitro ha descontado poco tiempo.

–Pero usted llegó a presidir la Cámara en 2018 avalado por Coeba. ¿Qué ha pasado?

–Llegamos un grupo de empresarios de la mano de Coeba con la idea de cambiar las cosas en la Cámara. Cuando empezamos a hacerlo, empezamos a tener tiranteces con Coeba y nos dimos cuenta de que no había mucha intención de conseguir ese cambio. Seguimos trabajando, cambiamos totalmente el modelo de organización y cuando intentamos hacer lo mismo en Coeba nos fueron expulsando uno a uno.

–¿Qué intentó cambiar?

–No hay debate interno, no hay defensa de los intereses empresariales y no hay participación ni democracia interna.

–¿Algo de cuentas o dinero que no le gustara?

–Hay un ocultismo y un afán por ocultar las cosas... Preguntar parecía que era ofender.

–¿Cuánto tiempo hace que no habla con el presidente de Coeba, Francisco Javier Peinado?

–Años, desde la pandemia.

–Sin embargo, Coeba es la interlocutora con sindicatos y Junta.

–Por ahora. Las elecciones a la Cámara han puesto de manifiesto dónde está la representatividad real.

–¿Puede la Cámara suplantar ese papel?

–No, porque es una corporación de Derecho Público. Pero se estudian todas las vías. Ha quedado claramente de manifiesto que tú no te puedes sentar con representantes que sacan cero en unas elecciones empresariales.

–¿Pero ha hablado con la Junta para plantearle ese problema?

–El problema está planteado hace tiempo porque es algo que ocurre desde hace unos años. Las elecciones a la Cámara de Comercio han escenificado la realidad de la representatividad. Me consta que se está reflexionando al respecto porque existe una anomalía clara.

–¿Qué han pedido? ¿Que se fuercen unas elecciones en Coeba?

–No hemos pedido nada. Contamos con un respaldo empresarial abrumador.

–¿Piensan crear otra 'Coeba'?

–Todos los escenarios están encima de la mesa.

–Si Coeba es la interlocutora con sindicatos y administraciones, ¿para qué sirve la Cámara?

–La Cámara de Comercio es el principal núcleo de los empresarios y autónomos de la provincia y tiene una función por ley de ser una institución consultora de la administración pública. Las elecciones no son una, sino nueve correspondientes a nueve sectores económicos. Y hemos ganado en las nueve elecciones.

–¿Cree que habrá elecciones en Coeba?

–Las haya o no las haya, no tendrán validez. No queda nada allí dentro.