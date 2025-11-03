HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo y María Guardiola, reunidos el primero en representación de la Diputación de Badajoz y ella como presidenta de la Junta. HOY
Adelanto Electoral en Extremadura / Caso Azagra

Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D

Caso Azagra ·

El adelanto electoral disipa la posibilidad de que el juicio por el caso Azagra, que se prevé para la primavera como pronto, coincida con las urnas, aunque arrastra su imputación

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:21

Comenta

El caso Azagra, que busca aclarar si la Diputación de Badajoz enchufó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, tiene al ... secretario general del PSOE extremeño y candidato a presidente de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a un paso del banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. 

