Eladio, el vecino de La Picuriña que murió solo en navidades

J. M. M. y N. R. P. Sábado, 6 de enero 2024, 08:09 Comenta Compartir

Fueron varias las señales que alertaron paulatinamente a los vecinos. El correo sin recoger o las mascotas que se paraban ante la puerta del 1ºC, ... pero sobre todo las varias jornadas que llevaban sin cruzarse con Eladio. «Al final vi un líquido que salía por debajo de la puerta y tras llamar varias veces y no obtener respuesta, me fui a comisaría para que me dijeran cómo actuar», explica Juana Alves, presidenta de la comunidad de propietarios del bloque de viviendas número 1 de la calle José Cascales Muñoz, en Badajoz.

Fue ella la que, por consejo de la Policía, llamó al 112 sobre las ocho de la tarde del jueves 4 de enero. Hasta esta calle de la barriada de La Picuriña se desplazaron los bomberos. «Vinieron y tras observar el líquido decidieron entrar en la vivienda por una de las ventanas de la parte trasera», remarca Juana. En el interior hallaron el cuerpo sin vida de Eladio Téllez. Sus vecinos le echaban de menos desde antes de fin de año, aunque de momento no ha trascendido la causa de la muerte ni el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento. De unos 60 años, Eladio vivía solo desde que murió su madre y le encantaba pasear Eladio, de unos 60 años de edad, vivía solo desde que murió su madre hace más de una década. Él no tenía hijos ni se había casado, según sus vecinos, y parte de su familia emigró a Alemania durante el siglo pasado. Otra de las señales que dieron la alerta fue el leve olor que se notaba en el portal. Una pareja de instaladores de calderas que estuvieron trabajando en un domicilio del bloque lo percibieron. «Olía mal, pero pensamos que era a causa de alguna mascota poco cuidada», decían cerca del mediodía del 5 de enero antes de subirse a su furgoneta tras acabar su tarea. En la mañana de ayer, todas las ventanas del bloque de viviendas, así como la puerta del portal, permanecían abiertas. «Me han dicho que ventile bien y así lo tengo», señalaba Juana. Quienes le conocían aseguran que Eladio era una persona muy activa, pero que no tenía trabajo remunerado. Le encantaba pasear y todos los días pasaba muchas horas fuera de casa y andando. «Salía por la mañana y no volvía hasta entrada la tarde», detalla Juana en la mañana del 5 de enero mientras limpia la escalera con amoniaco. «No sé muy bien qué hacer, pero estoy desinfectando porque aquí viven niños», añade la presidenta del bloque muy apenada por la muerte de su vecino y por las circunstancias que la han rodeado. Eladio tenía algunos problemas de salud y se movía desde hace tiempo ayudado por un bastón. «Siempre salía de casa muy arreglado y perfumado», esboza una sonrisa Juana, que rememora que hace unos años Eladio iba en bicicleta a todos los sitios, pero que con la edad había dejado de utilizarla. Investigación abierta Tras el hallazgo del cuerpo de Eladio, la Policía Nacional ha abierto una investigación por esta muerte debido a las circunstancias de la misma. El cuerpo será sometido a una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Los investigadores indican que es necesario llevar a cabo este proceso, ya que, debido al estado del cuerpo no han podido confirmar la identidad del fallecido. Todo indica, sin embargo, que se trata de Eladio Téllez, el único residente de la vivienda donde apareció el cadáver.

