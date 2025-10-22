El Ejército, la Guardia Civil y la Policía explican sus salidas laborales a los jóvenes de Badajoz Las jornadas se desarrollan en el Edificio Siglo XXI e incluyen una exposición de material

R. H. Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:25

La Delegación de Defensa en Extremadura espera superar los 4.000 asistentes a las VI Jornadas informativas de formación, profesión y futuro en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se celebran entre este 22 y 23 de octubre. La programación incluye charlas para dar a conocer sus salidas laborales y una exposición de material de estos cuerpos.

Bajo el título 'Prepárate/Prepárale' y patrocinadas por Ibercaja, en la capital pacense se informa sobre las posibles vías de acceso a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado a los jóvenes extremeños y en concreto de Badajoz, de modo que el público objetivo son los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Las jornadas se desarrollan en el Edificio Siglo XXI en Badajoz y las actividades se centran en dos ámbitos, por un lado en conferencias sobre la salida laboral que ofrecen las Fuerzas Armadas, y por otro en una exposición de material, con puntos de información de la Armada y de los ejércitos de Tierra y de Aire y el Espacio, Guardia Civil y Policía Nacional.

Material expuesto

También se cuenta con material de la Brigada 'Extremadura' XI, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Armada, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local, como destacó en su presentación por el delegado de Defensa en Badajoz, el coronel Ramón Ignacio Balsera, acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.

Ampliar Tanques junto a la Biblioteca Pública del Estado. A. Márquez

El coronel Balsera ha destacado que estas jornadas buscan informar a los jóvenes sobre las diferentes vías de acceso que van a poder tener en el futuro en cuanto a su ingreso tanto en las Fuerzas Armadas, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para lo cual cuentan con la colaboración de diferentes unidades de ambos.

Hay una «nutrida» participación de capacidades y material de la Brigada 'Extremadura' XI, de la Base Aérea de Talavera La Real Ala 23 y la Base Naval de Rota, así como, en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto unidades de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura y de la Comandancia de Badajoz, como de la Policía Nacional y la Local.

Al mismo tiempo, ha destacado que el pasado año participaron en estas jornadas 25 centros educativos de Badajoz y más de 2.000 alumnos asistieron a las distintas charlas organizadas en esta cita abierta a la población extremeña y pacense en particular, y en la que toda la ciudadanía que así lo quisiera podía formar parte igualmente de la misma, asistiendo a las conferencias o recorriendo los medios y capacidades de distintas unidades, con entre 4.000 y 5.000 asistentes en total que este año esperan superar.

Ingreso en las Fuerzas Armadas

En relación a las plazas convocadas en este 2025 para el ingreso en las Fuerzas Armadas, Balsera ha hecho hincapié en que se trata de 1.262 para el ingreso como profesionales o militares de carrera en las escalas de oficiales y suboficiales de los dos ejércitos y de la Armada, así como de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, y cerca de 8.900 para personal que quiera ingresar en la escala de tropa y marinería.

Mientras y en relación al proceso selectivo y con la finalidad de que se asignen estas plazas, la Delegación de Defensa en Extremadura y en particular el centro de selección de la Subdelegación en Badajoz ha evaluado a lo largo del año a cerca de 1.000 aspirantes, la mayoría extremeños, que mostraban su intención de ingresar en las Fuerzas Armadas, en este caso en la escala de tropa y marinería, de los cuales unas 200 eran mujeres.