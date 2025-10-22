HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jóvenes reciben explicaciones de un agente de la Guardia Civil. Ángel Márquez

El Ejército, la Guardia Civil y la Policía explican sus salidas laborales a los jóvenes de Badajoz

Las jornadas se desarrollan en el Edificio Siglo XXI e incluyen una exposición de material

R. H.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:25

Comenta

La Delegación de Defensa en Extremadura espera superar los 4.000 asistentes a las VI Jornadas informativas de formación, profesión y futuro en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se celebran entre este 22 y 23 de octubre. La programación incluye charlas para dar a conocer sus salidas laborales y una exposición de material de estos cuerpos.

Bajo el título 'Prepárate/Prepárale' y patrocinadas por Ibercaja, en la capital pacense se informa sobre las posibles vías de acceso a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado a los jóvenes extremeños y en concreto de Badajoz, de modo que el público objetivo son los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Las jornadas se desarrollan en el Edificio Siglo XXI en Badajoz y las actividades se centran en dos ámbitos, por un lado en conferencias sobre la salida laboral que ofrecen las Fuerzas Armadas, y por otro en una exposición de material, con puntos de información de la Armada y de los ejércitos de Tierra y de Aire y el Espacio, Guardia Civil y Policía Nacional.

Material expuesto

También se cuenta con material de la Brigada 'Extremadura' XI, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Armada, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local, como destacó en su presentación por el delegado de Defensa en Badajoz, el coronel Ramón Ignacio Balsera, acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.

Tanques junto a la Biblioteca Pública del Estado. A. Márquez

El coronel Balsera ha destacado que estas jornadas buscan informar a los jóvenes sobre las diferentes vías de acceso que van a poder tener en el futuro en cuanto a su ingreso tanto en las Fuerzas Armadas, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para lo cual cuentan con la colaboración de diferentes unidades de ambos.

Hay una «nutrida» participación de capacidades y material de la Brigada 'Extremadura' XI, de la Base Aérea de Talavera La Real Ala 23 y la Base Naval de Rota, así como, en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto unidades de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura y de la Comandancia de Badajoz, como de la Policía Nacional y la Local.

Al mismo tiempo, ha destacado que el pasado año participaron en estas jornadas 25 centros educativos de Badajoz y más de 2.000 alumnos asistieron a las distintas charlas organizadas en esta cita abierta a la población extremeña y pacense en particular, y en la que toda la ciudadanía que así lo quisiera podía formar parte igualmente de la misma, asistiendo a las conferencias o recorriendo los medios y capacidades de distintas unidades, con entre 4.000 y 5.000 asistentes en total que este año esperan superar.

Ingreso en las Fuerzas Armadas

En relación a las plazas convocadas en este 2025 para el ingreso en las Fuerzas Armadas, Balsera ha hecho hincapié en que se trata de 1.262 para el ingreso como profesionales o militares de carrera en las escalas de oficiales y suboficiales de los dos ejércitos y de la Armada, así como de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, y cerca de 8.900 para personal que quiera ingresar en la escala de tropa y marinería.

Mientras y en relación al proceso selectivo y con la finalidad de que se asignen estas plazas, la Delegación de Defensa en Extremadura y en particular el centro de selección de la Subdelegación en Badajoz ha evaluado a lo largo del año a cerca de 1.000 aspirantes, la mayoría extremeños, que mostraban su intención de ingresar en las Fuerzas Armadas, en este caso en la escala de tropa y marinería, de los cuales unas 200 eran mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  5. 5

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  6. 6

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  7. 7 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  8. 8

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Estos son los 10 tramos de carretera más peligrosos de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ejército, la Guardia Civil y la Policía explican sus salidas laborales a los jóvenes de Badajoz

El Ejército, la Guardia Civil y la Policía explican sus salidas laborales a los jóvenes de Badajoz