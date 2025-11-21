HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Badajoz

Efectivos de bomberos y policías intervienen en Segura Otaño por el incendio de contenedores soterrados

El humo alertó a los vecinos y la Policía Local acordonó la zona por seguridad

R.B.C.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

El humo que salía de unos contenedores soterrados puso en alerta a los vecinos que pasaban esta tarde a la altura del número 6 de la calle Segura Otaño de Badajoz, justo enfrente de la Cafetería el taller.

Rápidamente se alertaba a bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y a la Policía Local que, por seguridad para los transeúntes y para que los bomberos pudieran trabajar mejor, acordonaron la zona.

Los bomberos consiguieron extinguir el humo del contenedor y la situación quedó controlada sobre las 20.00 horas.

El amplio despliegue de agentes de la Policía Local y el camión de bomberos alertó a vecinos de la zona.

