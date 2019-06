Educación solo ampliará plazas en el colegio La Soledad de San Roque Entrada del colegio Nuestra Señora de la Soledad, en San Roque. :: CASIMIRO MORENO Mañana se celebran los sorteos en los centros donde la demanda superó la oferta y los niños que no logren plaza serán reubicados NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 12 junio 2019, 07:53

Esta semana es decisiva para muchas familias con niños de 3 años. Son los padres que eligieron un colegio para sus hijos donde la demanda supera la oferta. En muchos casos el acceso está en el aire. Mañana se celebrarán sorteos para repartir las vacantes en estos centros. Algunos respirarán aliviados y otros tendrán que conformarse con su segunda o tercera opción porque la Delegación Provincial de Educación ha confirmado a HOY que solo ampliará plazas en el colegio Nuestra Señora de la Soledad.

En esta escuela se creará una unidad más, es decir, una tercera clase de primero de Infantil. Eso supone 25 plazas más. Educación estudió el espacio disponible en éste centro y en el Juventud y finalmente eligió la primera opción. Con esta ampliación pretenden solucionar el déficit de vacantes escolares en la zona escolar de San Roque. En este área hay cuatro colegios que ofrecen 175 plazas, pero recibieron 215 solicitudes. Los que no reciban plaza en La Soledad, serán desviados a centros de otras zonas, siempre que sean su segunda o tercera opción, ya que la política de la administración es no sacar a los niños de las zonas escolares que escogen sus familias si no lo desean.

«¿Dónde irá mi hijo?»

Siguiendo este mismo criterio, en el resto de las áreas se repartirá a los niños que no logren plaza en su primera opción. Preferentemente se les ofrecerá una vacante en su segunda o tercera opción. Si no es posible, en otro colegio de su zona. Por ejemplo, en San Fernando, el colegio Juan Vázquez recibió 68 solicitudes para 50 plazas. Los 18 solicitantes que se queden fuera podrían estudiar en el San Fernando, donde quedan 5 plazas, en el Puente Real que tiene 7 vacantes o en el Santo Tomás de Aquino con 23. Sin embargo, si los padres indicaron como segunda o tercera opción un centro fuera de la zona, también tendrán prioridad para entrar, siempre que queden vacantes.

Tras la celebración de los sorteos en las distintas escuelas, será la Comisión de Escolarización quien gestione la recolocación de los niños que sigan sin colegio. Esta comisión está ubicada en las instalaciones del Centro de Profesores y Recursos (antiguo Aneja), en la avenida de Santa Marina. Hay 12 colegios donde la demanda ha superado la oferta, pero solo 11 necesitarán sorteo porque uno de ellos fue La Soledad y ahora contará con más plazas. Los que dependerán de la fortuna serán el Luis de Morales, la Sagrada Familia (Las Josefinas), el Lope de Vega, el Enrique Iglesias, la Escuela Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen (Los Maristas), el Enrique Segura Covarsí, el Ramón Izquierdo (Los Salesianos), el Guadiana, el Santa Teresa y el Juan Vázquez.

La Consejería de Educación señala que el déficit de plazas escolares que sufre actualmente San Roque se solucionará cuando se abra el nuevo colegio del Cerro Gordo, ya que hay muchos niños pequeños en este barrio y actualmente les corresponden las escuelas de este barrio.

La lista definitiva de admitidos se publicará el próximo miércoles 19 de junio, pero después se abrirá un nuevo proceso de reclamación. Las familias que lo consideren pueden dirigirse entonces a la Delegación Provincial de Educación con sus quejas.