Educación y Sanidad dicen ahora que no descartan trasladar sus dotaciones al Hospital Provincial

«El gobierno de la Junta de Extremadura no ha rechazado la posibilidad del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) al edificio del ... Hospital Provincial de Badajoz». Es el nuevo giro que ha dado la Consejería de Educación sobre la nueva sede para impartir idiomas. Lo hizo un día después que la secretaria general, Pilar Pérez, dijera: «No podemos esperar el tiempo que requieren las obras de adaptación del Hospital Provincial de Badajoz».

En cambio, este jueves, la consejería afirmó a HOY que la posibilidad del traslado «continúa en estudio en estos momentos, en paralelo a la búsqueda de emplazamientos alternativos».

De esta forma, se deja entrever la posibilidad de habilitar un centro temporal para que las clases se puedan impartir en mejores condiciones mientras rehabilitan el antiguo hospital.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad contestó a HOY que «en ningún caso la Junta de Extremadura renuncia al Hospital Provincial».

Añade que están realizando «los trámites oportunos para proceder a la división horizontal como paso previo a la redacción del proyecto».

Reacción a la reacción

De esta manera, la Junta de Extremadura reacciona a las palabras del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Este jueves, el presidente pidió a la Junta que reintegre la mitad del Hospital Provincial que le cedió.

Gallardo criticó a la Junta en un comunicado muy duro en el que, no obstante, no apuntó que la cesión ya recogía la posibilidad de reversión. En enero de este año, cuando la institución provincial terminó los trámites del cambio de titularidad, hizo constar que la Junta estaría obligada a devolverle esa mitad del edificio en el caso de que no realizara las obras en un plazo máximo de siete años. La administración regional ha agotado ya 11 de los 94 meses que marca ese plazo.

Teniendo en cuenta esa condición, tanto la Escuela Oficial de Idiomas como el centro de salud de Los Pinos deben abrir en el edificio histórico en 2030.

Pero la nueva administración regional ha dejado ver sus dudas sobre el futuro del inmueble. Sobre todo, por el estado en el que se encuentra la mitad que ha recibido y lo costosas que resultan las obras de rehabilitación. Tendrán que dejar esta zona prácticamente en la estructura para volver a levantarla.

Ahora, las dos administraciones son titulares del edificio. La Diputación posee la mitad en cuya planta baja organiza actividades culturales y de ocio. Tiene proyectos para las plantas superiores y, más adelantada, la reforma de la escalera noble. La otra mitad, en la que se encuentra la capilla y donde en su día estuvo el centro de salud de Los Pinos, es de la Junta desde enero de este año. Esta es la parte que mira a la calle peatonal Sor Agustina.

Como ya se ha apuntado, el nuevo gobierno no termina de impulsar los proyectos ni tampoco los recoge en el proyecto de presupuestos de 2024. Y, además, la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la consejería, Pilar Pérez, dijo el miércoles en la Asamblea que la EOI no puede esperar el tiempo que requieren las obras.

Por eso, el presidente provincial Miguel Ángel Gallardo reclamó este jueves la titularidad. Si la Junta no cumple con el compromiso adquirido para darle vida al inmueble, que se lo devuelvan que lo hará él.

Gallardo culpó al anterior alcalde, Francisco Fragoso, de bloquear la rehabilitación de esa parte del inmueble. Además, pidió a la Junta «que tomen una decisión definitiva, para que nos devuelvan los terrenos del hospital y seremos nosotros, desde la Diputación, los que daremos una solución clara, firme y definitiva al espacio que le cedimos a la Junta de Extremadura y que representa, aproximadamente, el cincuenta por ciento del Hospital Provincial».