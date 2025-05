Educación recuerda a los institutos cómo almacenar y usar los productos químicos

La Consejería elabora una guía para hacer planes de emergencia

Si, a pesar de las precauciones, un centro escolar sufre una emergencia, por ejemplo una explosión en el laboratorio, las escuelas deben contar con un plan de emergencias. Se trata de un protocolo que marca las acciones en caso de un incendio u otro tipo de catástrofe.

La Consejería de Educación ha creado una guía para los centros escolares que facilita que creen y actualicen sus planes. Se trata de una plantilla que los responsables de colegios e institutos deben rellenar con los datos de sus centros.

Los planes se centran en que las escuelas cuenten con un proceso efectivo de evacuación.

Marcan por ejemplo que al escuchar la alarma el equipo de emergencia (las personas a cargo del alumnado en ese momento) indicará a las personas presentes que ocupen sus puestos o comiencen sus cometidos (cerrar ventanas, retirar obstáculos, encabezar la salida). El equipo de emergencia debe iniciar la evacuación de los ocupantes de las dependencias de su zona asignada de acuerdo con el orden establecido. En general, será después de que terminen de salir las aulas más cercanas a la salida en el sentido de evacuación.

El equipo de emergencia debe marcar el momento en que debe procederse a la salida del alumnado del aula. El grupo será encabezado por una persona del alumnado designada e instruida en la forma de evacuar prevista (seguir al grupo previo, no correr, no detenerse...). Una vez que todo el alumnado haya abandonado el aula, se debe cerrar la puerta. No se utilizarán los ascensores para la evacuación.

La guía también señala que el desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más próximas a las escaleras o salidas, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos, según el orden establecido.

Otra de las obligaciones que marca la guía, y que deben acometer los centros escolares, es la celebración de simulacros para probar y ensayar sus planes de emergencia.