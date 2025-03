Educación se plantea resolver el contrato si no avanza

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura se plantea resolver el contrato firmado con la constructora Sehuca si esta empresa no ... retoma las obras que se están llevando a cabo en el Instituto San Roque. Los trabajos deberían haber concluido la pasada primavera. Pero la empresa adjudicataria ha planteado que el encarecimiento de los materiales le impide llevar a cabo el encargo.

«La Consejería de Educación y Empleo ha mantenido infinidad de reuniones con la empresa que tiene adjudicada esta obra, Sehuca. En estas reuniones se le han expuesto las medidas a las que puede acogerse para compensar el encarecimiento de los materiales de construcción. La Consejería está dando un margen a la empresa. Si pasado un tiempo no hay respuesta afirmativa, no va a quedar más remedio que resolver este contrato y volver a sacar esta obra a licitación», se indica desde Educación.

Esa respuesta no tranquiliza a los padres, que ven pasar el tiempo sin que las obras se lleven a cabo tal y como habían sido anunciadas. «Los últimos tres meses no han hecho nada porque no tenían materiales y en el último mes no se ha visto ningún trabajador», insisten las familias.

«Estamos preocupados porque llega el invierno y la cubierta no ha sido reparada, porque no se pueden usar los vestuarios, porque no se ha terminado la obra en las gradas... Pero lo que más nos preocupa es el riesgo que pueden correr los alumnos mientras no se terminen las obras», concluye la presidenta de la ampa.