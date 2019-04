Educación dice ahora que el caso de la Escuela Virgen de Guadalupe no es acoso escolar Sede de la Delegación Provincial de Educación. / HOY El centro concluyó ayer al proceso, aunque la familia indica que aún no les han informado NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 11 abril 2019, 13:19

No es acoso escolar, por lo que no habrá sanciones disciplinarias contra los acusados ni se facilitará el traslado de la denunciante. La Delegación Provincial de Educación ha confirmado a HOY que el caso que denunciaron dos padres de supuesto acoso en la Escuela Virgen de Guadalupe no se ha cerrado como tal.

La delegada provincia de Educación, Piedad Álvarez, detalla que el cierre del protocolo aún no es oficial. «El centro nos indicó ayer que ya tiene elaborado el anexo XIII que es la conclusión que se envía a la inspección educativa y nos adelantó que su valoración es que no ha existido acoso escolar en este caso», indica. Álvarez explica, eso sí, que aún no se ha informado a las familias afectadas, ni a la Fiscalía de Menores, a la que se remitirá el mismo informe.

HOY publicó la queja de Domingo Rivero y Sara Aparicio el miércoles. Estos padres denunciaron que su hija sufría acoso escolar ante la Policía Nacional y el centro escolar hace mes y medio. El martes, consultado por este periódico, el colegio indicó que el protocolo no se había cerrado, por lo que aún no había resolución. Al día siguiente, sin embargo, el proceso se cerró con la conclusión de que no hay 'bullying'.

Esta resolución supone que no habrá trato de favor con la denunciante para facilitar su traslado a otro centro escolar, tal y como demandaba la familia, que se niega a que vuelva a la Escuela Virgen de Guadalupe. Piedad Álvarez detalla que la menor debe participar en el proceso normal de elección de centro, que actualmente está abierto y que se le concederá otra plaza si hay vacantes, «pero en igualdad de condiciones a cualquier alumnos de Badajoz».