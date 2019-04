Educación defiende que el protocolo contra el acoso se puso en marcha inmediatamente La Junta de Extremadura alega que el proceso no se ha podido cerrar precisamente porque la menor ha dejado de acudir a clase NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 10 abril 2019, 08:23

La Consejería de Educación asegura que en el caso de posible acoso escolar denunciado en la Escuela Virgen de Guadalupe se ha actuado siguiendo el protocolo. Alegan, además, que el proceso no ha concluido porque la niña denunciante ha dejado de ir a clase. También defienden que la comunicación con la familia ha sido buena.

«Según nos dicen desde ese centro educativo, en cuanto han tenido conocimiento del posible caso de acoso escolar han activado el protocolo de prevención. Lo que pasa es que, de momento, no han podido concluir nada porque, según nos dicen, la alumna ha dejado de ir a clase desde entonces», afirman desde Educación.

Indican, además, que no se ha trasladado aún a la menor porque no hay plazas en el instituto al que desea trasladarse (la familia dice que ha pedido cuatro, no solo uno). «El padre de la menor ha hablado con el inspector de Educación y le ha demandado el cambio a un centro donde no hay plazas vacantes. En el supuesto de que la familia siga queriendo mover a su hija, recordamos que hay plazas vacantes en otros».

Declaraciones del colegio

Por su parte, la escuela donde tuvieron lugar los hechos reivindica su actuación. «Es cierto que el colegio no tuvo conocimiento del supuesto acoso hasta que se personaron en el centro familiares de la menor el 1 de marzo, justo antes de las fiestas de Carnavales. El 6 de marzo acudieron los padres y junto con ellos se inició el procedimiento referido a posibles situaciones de acoso en el centro, que ellos mismos firmaron. Esto supone poner el caso en conocimiento de los servicios de inspección educativa de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz. Esto se realizó el 8 de marzo, después de haber tenido una entrevista personal con la menor, explica la directora del Virgen de Guadalupe, Antonia María Meléndez.

En cuanto al protocolo, la directora defiende que supone distintas fases «en las que hay que intentar averiguar la veracidad de los hechos acaecidos sin dejar de respetar los derechos de todos los implicados, máxime al tratarse de menores de edad. Y tal y como marca, mientras se resuelve el proceso de acoso, se ofrecieron con carácter cautelar unas medidas preventivas para proteger a la posible víctima. Dichas medidas, que fueron aceptadas por los padres de la menor con su firma, suponían que aunque los dos menores permanecieran en el misma aula siempre lo harían bajo la supervisión de un profesor, incluido los periodos entre clase y clase y el tiempo de recreo». Finalmente, sin embargo, los padres de la víctima decidieron que no lo aceptaban y la menor siguió sin ir a clase.

«A raíz de que la familia puso la denuncia, este centro ha facilitado la labor a las autoridades competentes y ha atendido sus demandas. Entre otras cosas, se ha recabado el testimonio de seis menores, de la tutora y de varios profesores, para intentar aclarar la situación», asegura Meléndez.

Por último, la directora insiste en que el colegio ha mantenido en todo momento el contacto con la familia y que el centro garantiza un entorno seguro a todos los miembros de la comunidad educativa y está sensibilizado con la gravedad del acoso escolar.