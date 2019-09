Educación asegura que el colegio Santa Marina tiene suficientes cuidadores Madres afectadas en la puerta del Santa Marina. :: pakopí Los padres de niños con discapacidad reclaman contar con un tercer apoyo porque dicen que con dos no se garantiza la seguridad de los niños N. R. P. BADAJOZ. Martes, 17 septiembre 2019, 08:07

El conflicto continúa abierto en el colegio Santa Marina. Ayer se incorporó el segundo cuidador asignado a este centro para apoyar a los alumnos con discapacidad, pero los padres de estos niños piden un tercer apoyo. La Consejería de Educación, sin embargo, asegura que con estos trabajadores se cumple la normativa y se garantiza la atención a la diversidad.

El CEIP Santa Marina es un centro de atención educativa preferente. Cuenta con esta protección porque muchos niños con discapacidad son trasladados a esta escuela por la equipación con la que cuenta y por ser un espacio accesible, por ejemplo a las sillas de ruedas.

El pasado jueves, los padres de 15 escolares con necesidades especiales se negaron a dejarlos en el colegio porque el primer día de clases no había cuidadores. Hay niños con espina bífida, máquinas respiratorias o con movilidad reducida que necesitan ayuda para que les cambien el pañal, los trasladen o los vigilen en ciertos momentos. El viernes, Educación incorporó un primer cuidador y ayer otro más. «Este segundo no se ha podido cubrir antes porque hasta el pasado jueves no se confirmó la baja de la persona titular», indicó ayer la consejería que añadió que en breve se incorporará el fisioterapeuta que falta en este centro.

Para los padres, sin embargo, aseguran que estos apoyos no son suficientes y no entienden el cambio, ya que argumentan que el año pasado había tres cuidadores. «Uno de ellos falleció este verano y han decidido que no cubren su plaza», alega Mar García Trigo, de la directiva de la AMPA del Santa Marina y una de las madres afectadas. García asegura que los padres están indignados por la respuesta de Educación.

¿Cuántos ATE corresponden?

La figura del cuidador la cubren los ATE, es decir, auxiliares técnicos educativos. Según la Consejería de Educación, este curso, este centro tiene matriculados 14 estudiantes con algún tipo de discapacidad (no 16, como aseguran las familias). «De estos 14, dos de ellos, gracias al trabajo realizado estos cursos anteriores de atención a la diversidad, ya no necesitan cuidadores porque ya han alcanzado una independencia y una autonomía real. Cabe destacar que se solicita un cuidador cuando hay alumnado que no se puede desplazar por sí mismo, o que no controle sus esfínteres y estos dos estudiantes ya no necesitan este apoyo para estas labores. Además, dos estudiantes más requieren sólo el apoyo del ATE en cuestiones muy concretas. No necesitan una atención continua y personalizada», alegan desde la Junta.

«Cabe destacar, además, que la instrucción de la Consejería de Educación que regula esta figura contempla también que en un centro ordinario (como es el caso, que no es un centro de Educación Especial) sólo puede haber dos ATE-cuidadores», añade Educación.

Salima Amar, una de las madres afectadas, pide, sin embargo, que Educación no mire solo las cifras. «La ratio y los protocolos son válidos cuando hablas de patatas, pero hablas de vidas humanas, de niños enfermos y hay que ceñirse a la realidad. Dos no son suficientes», asegura. Esta madre pone tres ejemplos de alumnos de Educación Infantil. «Hay un niño de tres años con una traqueotomía que lleva una máquina todo el día, una niña de la misma edad que necesita supervisión en los recreos y mi hijo que, además de retraso madurativo, tiene autismo y necesita ayuda para trasladarse. En un colegio con varios pabellones, además».