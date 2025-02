Educación amplía plazas en los institutos Domingo Cáceres, Castelar y San Fernando de Badajoz

Todo indica que este año no habrá dramas en la elección de instituto en Badajoz. La mayor parte de los escolares entrarán en los centros que han pedido y no habrá colapsos en Valdepasillas o el instituto San Fernando como ha ocurrido en otros cursos. ... La bajada de la natalidad, que ha ido dejando plazas en la mayor parte de los colegios los últimos años, ya se deja sentir en los institutos.

Los once institutos públicos con los que cuenta la ciudad han recibido 950 solicitudes para estudiar en ellos en el curso 2022/2023. Son 40 menos que el año anterior. A la bajada de la demanda se une que la Consejería de Educación ha ampliado plazas en algunos de los centros de Secundaria que han recibido más peticiones, por lo que el posible problema se ha cortado antes de producirse. En concreto la Junta ha creado unidades extra en los institutos Maestro Domingo Cáceres (lo que alivia la presión en Valdepasillas) y también en el Castelar y en el San Fernando.

Los datos, por ahora, son provisionales. La semana pasada se publicaron las listas provisionales de solicitantes en cada centro. No dan una visión exacta de cómo quedará el mapa de escolarización, según explica la Consejería de Educación, «porque falta el proceso más importante: el general, donde cada familia puede optar a las plazas de todos los IES (instituto) de la ciudad, y no sólo del área de adscripción de su CEIP (colegio)», indican.

Sin embargo, las listas provisionales son un indicador para organizar la demanda, de hecho, no suelen variar demasiado.

El total de puestos escolares para primero de ESO en la ciudad es de 1.906. Esto incluye 1.216 plazas en centros públicos y el resto vacantes en centros concertados que se pueden solicitar en el paso a la educación Secundaria.

Del total de plazas entre concertados y públicos, 1.906, tampoco están libres todas. 679 se reservan, provisionalmente, para alumnos del centro, es decir, para los que van a repetir Primero de la ESO. La cifra final es que los institutos de Badajoz cuentan con 1.227 vacantes para el curso 2022/2023 y han recibido 1.085 solicitudes.

Educación calcula que el 94,85% de los alumnos lograrán plaza en el centro solicitado en primera opción «y el 100% dispone de un puesto escolar en su zona de escolarización», añaden desde la Consejería.

Los más demandados

De los once institutos públicos, cinco han recibido más solicitudes de las vacantes con las que cuentan y previsiblemente tendrán que realizar un sorteo para asignar las plazas disponibles. Sin embargo, la situación no es tan grave como otros años en los que sobraban hasta 40 escolares en un centro. En la mayor parte de los casos solo unos pocos estudiantes tendrán que cursar Secundaria en otro centro que no han escogido en primera opción.

El mayor problema se da en el instituto Zurbarán que ha recibido 136 solicitudes para sus 116 plazas. Tampoco queda hueco en el Bárbara de Braganza, otra escuela de referencia en el centro de la ciudad porque sobran 8 solicitantes.

El Rodríguez Moñino es el único centro de Valdepasillas que no tiene suficientes plazas. Ha recibido 112 solicitudes para sus 105 plazas. En San Fernando el instituto que lleva el nombre del barrio también tiene exceso de demanda, pero muy inferior a otros cursos, ya que se ha creado una unidad más. Solo sobran dos demandantes mientras que el Reino Aftasí, en San Roque, tendría que dejar fuera a once solicitantes si la demanda se confirma en el segundo proceso de admisión.

Este comenzará el 1 de abril. Desde ese día hasta el 22 de ese mes comienza el segundo proceso de elección de centro, es decir, en el que se pueden pedir institutos fuera de la zona escolar. Es el «plazo para que el alumnado con reserva de plaza obtenida por adscripción y que desee modificarla pueda solicitar otro centro educativo diferente de Educación Secundaria, concurriendo al procedimiento general de admisión y presentando el correspondiente modelo normalizado de solicitud a la que deberá adjuntar copia de la notificación de reserva de plaza», indica la información oficial.

Este curso es el primero en el que se aplicarán los nuevos criterios de admisión del alumnado. Vivir o trabajar cerca del centro pesa más que antes y también se calcula la renta familiar con otra fórmula.