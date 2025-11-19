Educación abre el protocolo de acoso para investigar un caso de 'bullyng' en Badajoz Se han tomado medidas disciplinarias contra una persona por hechos que habrían ocurrido en el IES Ciudad Jardín

La Inspección Educativa de la Consejería de Educación investiga un supuesto caso de acoso escolar en Badajoz. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín de la capital pacense. Tras ponerse los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, se ha activado el protocolo de acoso y la Junta de Extremadura confirma que se ha abierto un expediente disciplinario a la persona a la que se acusa de 'bullyng'.

Actualización del protocolo

En Extremadura el protocolo de acoso tiene nueve años y deriva del Decreto 50/2007, que recoge los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos.

Actualmente, la Consejería de Educación está revisando ese protocolo para actualizar este marco normativo «y las otras normas inferiores y protocolos que se derivan de él», indicó recientemente la secretaria general de Educación, Pilar Pérez. «Pero no porque esas normas y protocolos no sean válidos, que lo son y están funcionando, sino porque hay que actualizarlos».

«Necesitamos un protocolo ágil»

Tras el suicidio de Sandra Peña en Sevilla -la menor que supuestamente sufría acoso en su colegio-, la Federación regional de asociaciones de padres de alumnos de centros públicos, Freampa, consideró urgente y necesario actualizar el protocolo de acoso escolar en la región. No solo porque es «un documento obsoleto, que no contempla realidades de hoy», sino también porque no es operativo. «Necesitamos un protocolo ágil, no se puede enterrar en papeles a víctimas, acosadores y familias; estamos hablando de un protocolo con 20 anexos sin contar el de cierre», expuso Maribel Rengel, presidenta de Freampa.

El pasado 28 de octubre, alumnos extremeños de Secundaria, Bachillerato y FP participaron en la huelga estudiantil convocada contra el 'bullying' por el Sindicato de Estudiantes. Un paro que, según datos de la Junta, contó con un escaso seguimiento.