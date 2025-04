Cualquier edad es buena para correr

Antonio Estepa, José Contador y Ángel Moreno suman 215 años entre los tres.Pero eso no les impide reunirse todos los domingos con una quincena ... de amigos para entrenar corriendo.

Todos ellos forman parte del club Fondistas Pacenses y demuestran cada semana que la edad es solo un número.

Estepa estuvo en el Ejército, en la base General Menacho de Bótoa, y hasta los 18 años practicó fútbol. Luego comenzó a correr y a sus 79 años, afirma que ha corrido alrededor de 550 carreras.

Junto a otros compañeros más, fundó Fondistas Pacenses en 1987, aunque realmente el grupo ya se había formado en los años 70. De hecho, en marzo celebraron una comida celebrando el 35º aniversario de la fundación.

El grupo nació a partir de un grupo de amigos que entrenaba con frecuencia en San Isidro. Muchos de ellos eran militares, como Estepa o Moreno. «Participábamos en competiciones y siempre nos preguntaban el nombre del club. Al final, nos los inventamos, Fondistas Pacenses, y lo inscribimos». De esta manera nació el «primer club de Extremadura», asegura Estepa.

Él y sus compañeros fueron considerados locos en su momento, aunque ahora son vistos como visionarios. «Cuando empezamos corríamos muy pocos y le dimos visibilidad».

Ángel Moreno (67 años) es otro ejemplo de que la edad no es un impedimento para hacer deporte y menos para triunfar. Ganó la Maratón de Sevilla en la categoría de veteranos en 2004.

Pero sus mejores marcas fueron en el Ejército. «Participé en los campeonatos que organizaba. Cuando tenía 40 años, corrí en el Interejércitos (donde compiten todos los cuerpos militares) y quedé segundo. Al año siguiente, gané en la carrera organizada por el Ejército de Tierra y volví a quedar segundo en el Interejércitos», explica Moreno.

«Había uno de la Marina que siempre me ganaba», rememora entre risas.

Por su parte, José Contador (69 años) fue celador y también compite en maratones desde hace tiempo. Le apasiona tanto este deporte que decidió recorrer todos los pueblos de la provincia de Badajoz junto con su compañero y amigo Antonio Núñez.

«Como siempre entrenábamos en San Isidro, se me ocurrió que sería muy bonito hacerlo por todos los pueblos de Badajoz», comenta el exmilitar.

Comenzaron la ruta en 2003 en Badajoz y terminaron en 2006 en el pueblo de Contador, Cheles. Al año siguiente, recopilaron toda la información, las fotografías y experiencias en su libro titulado 'Provincia de Badajoz zancada a zancada', publicado por la Diputación de Badajoz.

Esta gran ruta de tres años la dividieron en 85 etapas, haciendo zigzag de norte a sur y de este a oeste, visitaron 163 pueblos y recorrieron 2.032 kilómetros.

«Con lo que me quedo de este club son las amistades que hemos formado porque somos como una familia», afirma Estepa

Para probar que realizaron el viaje, Contador explica que pidieron en algunos ayuntamientos que les firmaran un certificado para dar fe de que habían estado allí. Les valía la firma de un alcalde o de hasta un guardia civil. Con esta original idea buscaban culminar una hazaña dentro del atletismo aficionado que nadie había hecho antes, o por lo menos no hay constancia de que se haya hecho en Badajoz.

Para estos tres amigos, el atletismo no solo es un deporte sino una vía para relacionarse. «Para mí, correr es como una profesión, y con lo que me quedo de estar en este club son las amistades que hemos formado aquí, porque somos como una familia», relata feliz Estepa.

Fondistas Pacenses

En su mejor momento, el grupo acogió a 45 integrantes, ahora son alrededor de 20. El requisito principal para entrar en el club es «ser buena persona», comentan entre risas los tres compañeros de carreras.

Un consejo que dan los más veteranos para aquellos que quisieran apuntarse es que todos deben ir a su médico de cabecera y comprobar que físicamente están capacitados.

Los horarios de entrenamiento varían en función de la época del año. En invierno se reúnen alrededor de las 9.15 de la mañana de los domingos y ahora en verano sobre las 8.15. Todas las sesiones duran aproximadamente dos horas.

Primero hacen calentamiento para evitar lesiones, en los primeros kilómetros corren a un ritmo suave y en el último tramo aumentan la intensidad. Al final, corren un total de 20 a 22 kilómetros por entrenamiento.

«Mientras no se hagan locuras cualquiera puede correr dentro de sus posibilidades»

No importa si se empieza desde 0. Y, por supuesto, la edad no es ningún problema. «Mientras no se hagan locuras, cualquiera puede correr dentro de sus posibilidades», afirma Estepa. «Cada uno debe conocer su cuerpo, tener una buena alimentación, no abusar de las grasas o no fumar tabaco», añade.

En Fondistas persiguen la inclusión de todos los colectivos en el mundo del deporte. «Nosotros como club hicimos (y hacemos) una labor maravillosa. Animamos a las mujeres a que participaran. A muchas de ellas les daba apuro ponerse pantalones tan cortos por si sus maridos se molestaban», recuerda el fundador.

Estepa y sus compañeros procuran que en todas las pruebas las mujeres tengan las mismas categorías y que compitan en todo lo que puedan al igual que los hombres.

Del mismo modo que en los 70 y 80 daban visibilidad a una práctica desconocida, ahora quieren eliminar cualquier estigma hacia las personas mayores que practican deportes porque muchas veces se han sentido discriminados.

«En algunos maratones daban premios al más mayor y eso no debería ser así, tendrían que incluirnos en las categorías que seleccionásemos. Nadie debe llevarse un premio por ser mayor», relata indignado Antonio Estepa.