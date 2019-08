A ecologizarse todos ASÍ NOS VA Vecinos de Badajoz utilizando un autobús urbano eléctrico. / CASIMIRO MORENO JUAN LÓPEZ-LAGO Jueves, 22 agosto 2019, 09:39

Siguiendo las derivadas del término ecocidio, tal y como ha dicho el juez Baltasar Garzón para pitorreo general pese a que la palabra existe y además es oportuna, nuestra ciudad sigue ecologizándose en silencio. Primero fue el césped artificial, después llegaron las bicis de alquiler y no hace mucho aparecieron nuevos autobuses urbanos que silban como culebras y aparecen a traición rozando los bordillos de las paradas. Leo que ya hemos encargado más bicis y estamos a punto de pedir más autobuses eléctricos, que no se sabe si molan más porque no echan humo o porque tienen wifi.

Pese a algún aficionado a los jilgueros que peca de ansia, a nuestra ciudad no se la puede acusar de ecocida (existe el término, lo juro). Industria no tenemos ni aunque nos empeñemos y la única chimenea que sobresale está en El Campillo, es de ladrillo visto y no echa humo.

Ahora se han puesto sobre la mesa los datos de contaminación de aeronaves y barcos para llegar a la conclusión de que lo más comprometido con el planeta es no viajar y quedarse en la aldea. Por una razón u otra nunca hemos sido muy de aviones en Badajoz y los sucesivos proyectos para navegar por nuestro Guadiana han ido naufragando uno detrás de otro. Visto así, pocas capitales europeas podrán decir que son más verdes que Badajoz.

En los últimos años he reseñado estudios sobre contaminación que lo mismo hablaban de que en Extremadura solo usamos el 58 por ciento de nuestro cupo de emisiones a la atmósfera (2014), o de que por primera vez en diez años aumentaban las emisiones de CO2 de nuestros vehículos (2018).

Hace unos días leí sobre la última tendencia a favor de la capa de ozono, que consiste en que en un paso de cebra los peatones que vean acercarse un coche que viene lanzado deben dejarlo pasar y no hacer uso de su derecho a cruzar. Se debe a que detener el vehículo y que este vuelva a coger velocidad genera una contaminación innecesaria. Lo pienso y me parece de sentido común, de lógica física. Lo que no tengo claro es si aquí en Badajoz somos tan ecológicos por conciencia o por inercia.