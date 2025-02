Echan abajo con un coche el escaparate de Perfumerías Avenida en Fernando Calzadilla

C. MORENO

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Lunes, 18 de noviembre 2024, 19:08

Cuando Pepe Durán ha llegado este lunes a su bar no ha sospechado de lo que había sucedido. «Es verdad que he visto que la ... verja de la perfumería estaba medio levantada y que había alguien dentro, pero no sé si eran las chicas del negocio o la persona que ha robado».

Pepe regenta la cafetería La Fenêtre-Bar Paco's, en el tramo alto de la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz, y justo enfrente está Perfumerías Avenida, el local que han violentado los ladrones durante la pasada madrugada. Cuentan que los ladrones utilizaron un vehículo para empotrarlo contra el escaparate un poco antes de las 4.00 de la madrugada. «La suerte es que saltó la alarma y la policía llegó muy pronto, eso ha evitado que pudieran llevarse más cosas», explica una de las dependientas. A ella la avisaron desde el primer momento y ha pasado la madrugada en el local. «Nunca antes nos habían robado, es la primera vez», afirma. El escaparate que reventaron se encuentra en la zona derecha de la fachada y no cuenta con reja de protección, por lo que es más fácil acceder a los productos si se fractura la luna de seguridad. Los delincuentes debían tenerlo todo planeado y tan pronto como rompieron el cristal se introdujeron en el negocio para robar los artículos de mayor valor, una tarea que rápidamente quedó interrumpida porque la policía acudió con prontitud. «Yo llegué a las 7.00 de la mañana y hasta las 8.30 o las 9.00 no ha dicho un cliente que habían robado enfrente», confirma Pepe Durán, quien reconoce que lo sucedido ha causado preocupación a los vecinos. Desde primera hora de la mañana el trajín ha sido continuo. Al local se ha desplazado la policía científica de la Policía Nacional para localizar huellas y esta tarde también han llegado los operarios que se van a encargar de sustituir la luna. Noticia relacionada Robo con alunizaje en la perfumería Avenida de Cáceres Robo en Cáceres No es el primer robo que sufre la cadena de Perfumerías Avenida en la región. En abril se produjo un alunizaje en el establecimiento que esta firma tiene en la calle San Antón de Cáceres. Fue sobre las 6 de la mañana cuando el gerente del establecimiento recibió el aviso de que un coche había impactado contra la fachada de la tienda para robar y los ladrones habrían entrado al interior tras reventar la persiana. En aquel caso los daños fueron estrictamente materiales pero el negocio tuvo que permanecer cerrado en las horas siguientes, con el consiguiente perjuicio para la actividad. Perfumerías Avenida es una cadena de tiendas dedicadas a la higiene y al cuidado personal que surgió en 1902. El grupo Recio, que gestiona estas perfumerías, se acuñó hace 82 años y está repartido por toda España. Cuenta con más de 200 tiendas propias y 850 empleados.

