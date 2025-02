Los dueños de un bar denuncian exceso de violencia policial en dos detenciones en Badajoz

Nuevo sobresalto en la Policía Local de Badajoz tras hacerse público un vídeo en el que se muestra la detención de dos personas. En esas imágenes se escucha una discusión a voces a las puertas de un bar situado frente a la estación de autobuses ... y el momento en el que un agente practica una llave de defensa personal para reducir a una mujer, que cae al suelo antes de ser esposada.

La Policía Local habla de dos arrestos por «resistencia y agresión a la autoridad» pero los propietarios del local aseguran que los agentes se excedieron de sus funciones y actuaron con una violencia innecesaria.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz se ha explicado que ese vídeo se corresponde con la actuación que se inició en el interior de un bar sobre las dos de la madrugada del domingo, «donde un ciudadano mayor de edad agrede a un agente de la Policía Local después de que una patrulla se personase en el lugar de los hechos, a raíz de una serie de llamadas de vecinos de la zona que denunciaban molestias a causa del exceso de ruido».

«Tras ofrecer resistencia a la autoridad, los agentes reducen en la calle tanto al hombre como a una mujer», explica el comunicado municipal, donde se añade que el humo que salía del local era «el vapor que expulsaba un extintor que el agresor usó para atacar al agente antes de su detención».

Esa fue la versión inicial puesto que existe un segundo comunicado en el que se aclara que «el extintor lo golpeó el agresor y cayó al suelo en el forcejeo, pero no fue usado para agredir al agente».

Como consecuencia de esos hechos, añade el Consistorio, los agentes de la Policía Local detuvieron tanto al varón como a la mujer por «resistencia y agresión a la autoridad».

Versión contradictoria

Completamente distinta es la versión que ofrecen los dueños del bar, Ali (41 años, nacido en Gambia) y Lola (30 años, natural de Armenia). Ambos viven en Badajoz desde 2016 y en 2017 se hicieron cargo del Bar El Pacense (antiguo bar El Abridor), ubicado en la plazoleta situada frente a la estación de autobuses.

Lola asegura que todo comenzó cuando ella se encontraba en el interior del bar. Afirma que sobre las 00.20 horas del domingo llegaron cinco o seis policías con linternas que se dirigieron a ella para decirle que tenía la música alta. «Yo les pregunté si habíamos hecho algo y ellos me indicaron que tenía la música alta. Les dije que si molestaba la podía apagar y ellos me dijeron que sacara el DNI». Añade Lola que pocos minutos después entró su marido y que también le pidieron el DNI, aunque él se negó a entregárselo hasta saber cuál era el problema. «Yo les dije que no hablaran con él, porque estaba en tratamiento con ansiolíticos, les pedí que hablaran conmigo».

Asegura esta mujer que se inició una discusión y que los policías rodearon a su marido, que comenzó «a escurrirse» porque le aplicaron una pistola eléctrica tipo táser. También cuenta que uno de los agentes golpeó un extintor con su cuerpo al levantarse y que eso hizo que «se reventara y el bar se llenase de humo».

Llave a una clienta

Añade que con posterioridad su marido fue arrastrado a la calle, donde se produjo el incidente que aparece en la grabación. En ese momento se escuchan voces, gritos de «racistas» hacia los agentes (Ali es negro) y se ve cómo un policía local aplica una llave de defensa personal a una clienta que cae al suelo.

Todo ello, lamenta Lola, «en presencia de mis hijos, que tienen 3 y 5 años». «Llamé al 112 y a los servicios de emergencia para que vinieran a ver lo que había pasado. Todos los testigos se quedaron para contar lo que había sucedido. Pero una agente me dijo que la Policía Local ya había intervenido. Nadie quiso escuchar lo que realmente sucedió».

Lo sucedido la noche del sábado al domingo pone de nuevo en el foco de la actualidad a la Policía Local de Badajoz, un cuerpo que se vio sacudido semanas atrás cuando se supo que cuatro agentes se enfrentan a peticiones de pena de más de 20 años de prisión por entrar sin permiso en un domicilio de la barriada de Valdepasillas.

En aquel caso existe un vídeo en el que se observa el momento en el que los agentes entran en la vivienda sin autorización del propietario, una grabación que puede resultar determinante cuando se juzguen esos hechos.