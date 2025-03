El dueño de un perro que atacó a dos mujeres en Cerro Gordo no tendrá que indemnizar por las lesiones

La Sección Civil de la Audiencia de Badajoz ha negado a una mujer el derecho a ser indemnizada con más de 8.000 euros por ... las lesiones que le causó un perro sin bozal, tal y como como consideraba Aurelia Martín del Viejo, la letrada que representa al dueño del perro. La sentencia no pone en duda el derecho de la víctima a ser indemnizada, pero sí indica que no podrá percibir ese dinero porque tardó más de un año en reclamar esa cantidad al dueño. Quiere decir eso que el caso ha prescrito.

El origen de este procedimiento está en los dos incidentes provocados por un American Stafford Terrier que atacó a una mujer el 7 de febrero de 2018 en la calle Bailén del Cerro Gordo, volviendo a protagonizar otro ataque apenas 24 horas después, esta vez contra la madre de la primera afectada.

Sin seguro

Cuando ocurrió el primer incidente el dueño del can no tenía asegurada a su mascota, razón por la que ese mismo día se dirigió a una empresa de seguros para formalizar una póliza. Pero ese seguro no cubría lo ocurrido el primer día por lo que el dueño del animal era quien debía responder de lo ocurrido el 7 de febrero.

Tras esos dos ataques, las afectadas por las mordeduras contactaron con la aseguradora y tres años después fue dictada una sentencia por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Badajoz en la que se condenaba al dueño del animal y a la aseguradora a responder solidariamente de las lesiones causadas por el perro: 1.241 euros a la hija y 205 euros a la madre.

En esa primera sentencia se rebajaban sustancialmente las cantidades que solicitaban las perjudicadas puesto que la hija reclamaba 8.521 euros mientras que la madre pedía 6.275.

El fallo de primera instancia consideraba que las cantidades estaban muy por encima de los daños realmente causados, por lo que reducía los importes. Pero con la intención de asegurar el cobro responsabilizaba del pago tanto al dueño del animal como al seguro.

Recurrió el fallo

Tras ese fallo la mujer que resultó lesionada el primer día, la hija, no se conformó con la cantidad concedida y apeló a la Audiencia para que revisase el fallo. Su intención era que le fuesen concedidos los 8.521 euros que pedía por la «herida contusa en el dorso del segundo y cuarto dedos de la mano izquierda y cuarto dedo de la mano derecha, lesiones de las que tardó en curar 12 días, dos de ellos de perjuicio personal moderado y otros 10 de perjuicio básico, padeciendo también secuela de agravación de patología previa».

Esa apelación ha sido rechazada ahora por la Audiencia en una sentencia en la que se recoge que la reclamación contra el dueño del animal no puede prosperar porque la víctima tardó más de un año en ejercer acciones legales contra el dueño del perro.

En el fallo se indica que en todo momento la reclamación se ejerció contra la compañía aseguradora y no contra el propietario del can, que no tuvo conocimiento de la solicitud de ese dinero hasta haberse rebasado los doce meses que conllevan la prescripción de este tipo de procedimientos.

Insiste el tribunal en que en un primer momento las víctimas se dirigieron a la vía penal sin éxito y que después acudieron a la civil. «Las diligencias penales terminaron por medio de un auto el 7 de noviembre de 2018, pero entre esa fecha y la presentación de la demanda civil transcurrieron un año y nueve meses», superándose por tanto el año que se considera para la prescripción de este tipo de reclamaciones.

Con este fallo el dueño del perro queda libre de hacer frente a los daños causados, por lo que el único responsable del pago será la aseguradora.