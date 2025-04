El dueño de los coches calcinados en Las Vaguadas piensa que el incendio fue provocado

Pasaban las diez y cuarto de la noche del domingo cuando un fuerte estruendo interrumpió la cena de Nochebuena de Fernando Parra y su familia.

Este vecino de la calle Pantano de Cíjara, en Las Vaguadas, estaba cenando con su familia cuando el coche de su hija y el de su padre, estacionados en la calle, comenzaron a arder.

«Estábamos en casa. Habían venido mis hijas y mis padres, que son mayores. A lo largo de la tarde tiraron petardos y cohetes, lo normal en un día de Nochebuena. Pero de repente sonó una explosión fuerte y vimos una llama por la ventana», recuerda nervioso Fernando Parra.

En un primer momento creyeron que el fuego que se veía desde la ventana de la casa de Parra procedía de un contenedor. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando al salir a la calle para comprobarlo vieron que lo que estaba envuelto en llamas eran sus dos coches.

«Cuando vi que el fuego era del Seat León de mi hija no me lo podía creer. Intenté subir al coche de mi padre, que estaba estacionado al lado, para evitar que las llamas lo devorasen, pero mi familia me sujetó. Solo se ha salvado la puerta del copiloto», relata.

Hace tres años que la hija de Parra compró el Seat León, que quedó en situación de siniestro total. «Esta mañana me he encontrado las llantas del coche derretidas en el suelo», señala.

Pero el golpe más duro para la familia ha sido perder el coche del abuelo. Un Skoda Fabia gris que el padre de Parra aún conducía a sus 90 años.

«Ha sido lo que más nos ha dolido porque es el coche de mi padre, con su edad conduce poco pero lo utiliza para venir a mi casa y a misa. Perderlo a su edad es un golpe moral irreparable», argumenta.

De este vehículo tan solo han podido salvar los papeles del coche y unas llaves de casa que había en la guantera. Antes de la llegada de los bomberos, Fernando intentó sofocar las llamas con una manguera desde el interior de su casa, pero de poco le sirvió.

Provocado

Unas llamas que a juicio de Fernando fueron provocadas. «Hemos visto señales de gasolina en una de las chapas que han quedado del coche, un petardo no hace arder dos coches a la velocidad que se quemaron», sentencia. «Vi cómo explotaron las ruedas y cómo ardía el techo del vehículo. Una cosa así ha tenido que ser provocada», sostiene.

A Fernando Parra también le pareció extraño el comportamiento de dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban en su calle cuando comenzó el incendio. «Cuando salimos a la calle los coches ya estaban ardiendo. Los agentes estaban allí, nos dijeron que estaban de paso porque habían terminado el turno y que iban a casa. Pero se marcharon antes de que llegasen los bomberos y la Policía Nacional», afirma.

Este suceso, por el que tuvieron que intervenir los bomberos y la Policía Nacional, se produjo dos días después de que los bomberos del Ayuntamiento sofocaran otro incendio que ocurrió en Cuartón Cortijo, durante la madrugada del jueves al viernes.

En este caso, los bomberos tampoco pudieron hacer nada por salvar al vehículo. Cuando llegaron al lugar del incendio las llamas estaban muy avanzadas y quedó completamente calcinado. Ambos incendios están siendo investigados.