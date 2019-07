Duende Josele

Es el nombre artístico del poeta y cantante segedano José Manuel Díez, antes vocalista de El desván del duende. Ni le sigo en las redes, en las que aún no he caído, ni le debo nada que no sea el disfrute de sus versos y de la música de sus canciones. Lo conocí hace mucho tiempo en un local de copas, alrededor de unas cervezas y al calor de 72 poemas. Lo descubrí, un poco después, en otro lugar de la noche, vaciando una caja llena de historias contadas con la honestidad de un copo de nieve cuando cae despacio desde lo más alto. Lo admiro ahora y le aplaudo desde esta Plaza por su último y original compendio de sabias reflexiones, presentado en la reciente Feria del Libro de Badajoz. Cuánto me gusta lo que se dice en 'Desnudos integrales', cómo se dice y cómo se envuelve con una puesta en escena de la que no te puedes perder ningún detalle. Al despojamos de todo lo exterior, incluida la carne, aparece lo que en verdad somos, íntegramente lo que hay en nosotros sin eufemismos ni caretas que nos ayuden a soportarnos. Los esqueletos de la portada no tienen ojos, secos ya de tanto mirar lo que solo ciega y nada te hace ver. Pero tienen una amplia sonrisa de felicidad. No les importa el traje, la corbata ni la ropa interior. Andan, como el autor, ligeros de equipaje y sonando sus huesos al compás de un tambor. Una confesión la tuya, Duende, rebosante de vida, por muy muertos que parezcan los del principio.

Gracias por la definición más hermosa de igualdad que, hasta ahora, he leído. Estoy de acuerdo, «cualquier hombre y cualquier mujer, desnudos en una cama, miden exactamente lo mismo».