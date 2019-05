Muchas dudas COSAS DE PALACIO Entre elecciones se llevan las interpretaciones, aunque lo que de verdad hay son muchas preguntas sin respuesta En la primera planta del Ayuntamiento andan haciendo limpieza profunda, ¿es buen momento?. :: / PAKOPÍ ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 5 mayo 2019, 10:42

Se pueden extrapolar los datos de las generales a unas elecciones municipales? La mayoría de los analistas coinciden en que no, pero Ricardo Cabezas se ve de alcalde. Estos días anda feliz con la idea de desalojar a Fragoso de la Alcaldía.

Motivos de euforia tienen los socialistas, que llevaban desde 1989 sin ganar unas elecciones generales en la ciudad. El domingo sacaron 4.352 papeletas más que Cs y 5.067 más que el PP. Si se mira a las últimas municipales de 2015, los socialistas han ganado 2.461 papeletas. A ese clavo se han agarrado, a que ahora hay más votantes socialistas en Badajoz que hace cuatro años, para ir haciendo ya la composición de gobierno en su mente.

Aunque no se deban tomar los datos de las elecciones generales para prever el comportamiento de los electores en las municipales, hay tres cosas claras. Una, la victoria socialista. Dos, la caída del PP. Y tres, Cs sobrepasó a los populares. De esto último se deduce que quienes antes votaban a los populares han perdido el miedo a elegir otras siglas. Y eso es algo incontestable.

El PP ha caído en desgracia y no hay rectificación centrista de Pablo Casado que repesque a todos los desencantados. Habrá quienes vuelvan, como las golondrinas de Bécquer, y habrá quienes no miren atrás. Los populares se aferran a que 715 papeletas, que es la ventaja que les sacó Cs la semana pasada, no es nada. Hasta están convencidos de que sacarán algunos votos más que los naranjas y podrán negociar el pacto.

Pero de momento todo son intuiciones e interpretaciones. Es lo que se lleva entre elecciones, aunque lo que de verdad hay son dudas.

Una. No se sabe qué ocurrirá con Vox. Si es una buena decisión elegir al ex número uno de Democracia Nacional, Alejandro Vélez, como candidato a alcalde; si tener escondido a su candidato a pesar de ser prácticamente desconocido es una estrategia de premio y si el partido de ultraderecha se desinfla.

Dos. Si la matraca que Antonio Manzano lleva años tocando con los temas de Badajoz tiene recompensa. Si partidos pequeños, como Badajoz Adelante, tienen hueco.

Tres. Se presentan nueve partidos. Son tres menos que hace cuatro años, pero cinco de ellos están ya entre las opciones de los pacenses a juzgar por las elecciones de hace una semana. Si a estos se les une Badajoz Adelante, ya son seis. ¿Llegarán todos al cinco por ciento de votos que necesitan para entrar en el reparto de concejales o se perderán muchas papeletas sin llegar a la barrera? ¿Cómo afectará eso al reparto de los partidos que sí lo consigan?

Cuatro. ¿Es buen momento para que Fragoso esté haciendo limpieza profunda de la primera planta del Ayuntamiento, como se ve en la foto? ¿Tendrá un nuevo usuario el despacho del alcalde?

Así estamos entre elecciones. Con muchas preguntas que esperan tener respuesta.