Dos kilómetros de desvío entre barreras 'new jersey' y conos

Los nuevos desvíos de la carretera de Sevilla abarcan un tramo de apenas dos kilómetros entre los puntos 2,6 y 4.6. Están ... señalizados con barreras tipo 'new jersey' en blanco y rojo, así como carteles. Pero no cuentan con nuevos puntos de luz que adviertan a los conductores del riesgo.

Los vecinos piden más iluminación para evitar accidentes tras los primeros sustos que, si no han revestido gravedad, sí se producen muy cerca de sus casas. La duplicación de la N-432 en sus primeros diez kilómetros ha obligado a derribar los muros de los chalés, por lo que se sienten indefensos ante los posibles accidentes.

Una vez que pasan las viviendas, el tráfico está desviado a una nueva calzada a la izquierda del tramo duplicado y parte de dos de las nuevas glorietas.

Los operarios están centrados en la demolición de la calzada actual y las nuevas obras de drenaje transversal, así como canalizaciones y la construcción de la futura vía de servicio, el carril bici y el acerado. Las obras van rápido y se ven los avances cada semana.

Estos cambios están en marcha desde principios de noviembre y, en principio, permanecerán hasta la finalización de la obra, previsiblemente hasta mediados o finales de 2026. Existe la posibilidad de que parte de la carretera se abra al tráfico por tramos conforme termine la actuación.

Las obras que ejecuta el Ministerio de Transportes constan de dos partes diferenciadas. Por un lado, entre los kilómetros 1 y 4,6 se duplicará la calzada, se construirán cuatro glorietas y vías de servicio, y se reordenarán los accesos existentes. Por otro, entre los kilómetros 4,6 y 10,5, se reordenarán los accesos mediante vías de servicio que conectarán a tres nuevas glorietas distribuidas a lo largo del tramo. Es decir, que a partir del kilómetro 4,6 no se duplica la calzada pero sí se mejora con más accesos a las urbanizaciones y con rotondas.

Integrar las urbanizaciones

Se busca también integrar en cierta manera estas urbanizaciones en el entramado urbano, por lo que contarán con más zonas verdes y aceras cuando las obras terminen. Se espera, por tanto, que se dote la zona de más farolas.

Ampliar Los vehículos circulan en la carretera de Sevilla este lunes, con las vallas tiradas tras el choque de un vehículo junto a las casas. J. V. Arnelas

Hace años que el Ministerio se comprometió con esta iniciativa y, estando ya en marcha, se aprobaron bastantes modificaciones en septiembre.

Algunas atienden peticiones del Ayuntamiento, como crear un carril bici que una la ciudad con la entrada de la urbanización Campomanes; otras, a peticiones de los vecinos, como dotar de una tubería de abastecimiento para las urbanizaciones de la zona; y de las necesidades que han aparecido durante la obra. Entre estas últimas, mejorar el drenaje y el firme.

Cuando esté terminada, el Ministerio habrá concluido un proyecto que lleva años pendiente con el que quiere reordenar el tráfico a las urbanizaciones, algunas tan pobladas como Campomanes o Los Montitos.

Las obras dependen del Ministerio

Las obras dependen del Ministerio porque se trata de una carretera nacional. La Demarcación de Carreteras en Extremadura se encarga de ellas. La UTE formada por Construcción Abaldo Tecnología de Firmes e Inexcon ejecuta la actuación.

Las obras estuvieron paradas 18 meses hasta abril de este año por hallazgos arqueológicos en los accesos a la urbanización Campofrío.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acondiciona el acceso y salida de la ciudad por la carretera N-432 con un presupuesto de 24,8 millones de euros financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).