Un vehículo circula por la carretera de Sevilla la mañana de este lunes, junto a los vehículos. J. V. Arnelas

Carretera de Sevilla en Badajoz

Dos kilómetros de desvío entre barreras 'new jersey' y conos

Las obras de duplicación de la carretera de Sevilla están delimitadas con señales, pero falta luz que permita a los conductores ver los cambios

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:40

Los nuevos desvíos de la carretera de Sevilla abarcan un tramo de apenas dos kilómetros entre los puntos 2,6 y 4.6. Están ... señalizados con barreras tipo 'new jersey' en blanco y rojo, así como carteles. Pero no cuentan con nuevos puntos de luz que adviertan a los conductores del riesgo.

