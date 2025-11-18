HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
El vehículo quedó volcado fuera de la vía. Sanru

Sucesos

Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz

Ambos fueron trasladados al hospital Universitario de Badajoz

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Dos personas han resultado heridas este martes en una accidente de tráfico con vuelco cerca de Badajoz.

El suceso se ha producido sobre las 10.30 horas a la altura del kilómetro 11 de la EX-310, en la carretera de Valverde de Leganés, cuando los dos afectados viajaban en un coche que circulaba dirección a Badajoz

El siniestro vial ha consistido en una salida de vía por la izquierda de la carretera y posterior vuelco.

Equipos de emergencias en el lugar del suceso. Cruz Roja Extremadura

Las dos personas que ocupaban el vehículo fueron atendidas por una ambulancia del SES y equipos de Cruz Roja en el lugar del siniestro. Posteriormente, los afectados fueron evacuados al hospital Universitario de m Badajoz para valoédicaración.

La Guardia Civil de Tráfico de Badajoz investiga las causas.

En la mañana de este martes también se ha registrado otro grave accidente en Plasencia en el que un hombre de 72 años ha resultado herido grave tras un choque frontal en la EX-370.

En concreto, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 3 de la vía, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 8,55 horas de este martes.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido, que sufre politraumatismos, al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

También ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Sepei de Cáceres, ya que el varón se encontraba atrapado en el vehículo.

Además, ha acudido una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

