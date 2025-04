Dos agricultores que rescataron vehículos con sus tractores son distinguidos por la Policía Local de Badajoz

José Daniel Cabrilla y José Gallardo son agricultores. Viven en Gévora y este viernes han sido los más aplaudidos en el acto de celebración del ... Día de la Policía Local. Ellos no tienen placa policial, lo suyo es trabajar el campo.

Pero el 13 de diciembre de 2022 sus tractores evitaron que el agua arrastrase un camión de bomberos y varios vehículos particulares. «Este es un día muy especial porque la Policía Local reconoce a la sociedad civil la colaboración que recibe de personas anónimas», dijo el alcalde durante el acto que se celebró en el Palacio de Congresos.

Junto a José Daniel y José ha subido al escenario Elena Sandú, la operaria del servicio municipal de limpieza que devolvió una cartera con 900 euros que alguien había perdido. «Es importante resaltar la entrega de muchos ciudadanos que deciden colaborar», añadió el primer edil.

Su discurso ha formado parte de un acto en el que más de 80 personas han sido reconocidas con medallas, diplomas o menciones que valoran el trabajo realizado. La mayoría eran agentes de la Policía Local de Badajoz que han realizado servicios destacados durante el último año, pero también hubo reconocimientos para policías nacionales, como el jefe superior Alfredo Garrido, o guardias civiles, entre ellos el sargento primero Carlos Alberto Corbacho y el subteniente de Tráfico José María Bernabé.

Todos ellos han recibido el aplauso y el abrazo de sus compañeros en un acto en el que no ha faltado la crítica política cuando el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha criticado «la parálisis que durante los dos últimos años ha sufrido la Academia de Seguridad Pública de Extremadura».

El consejero ha anunciado que el próximo 16 de octubre comenzará la formación que habilitará para trabajar a los 25 agentes de las policías locales de Extremadura, ocho de ellos pertenecientes a la Policía Local de Badajoz, que después de aprobar la oposición el año pasado no han podido incorporarse porque antes precisan realizar el curso que se imparte en este centro de formación. «Badajoz merece ser tratada como le corresponde y no sufrir nunca más agravios», ha dicho Bautista antes de insistir en que la Academia de Seguridad Pública de Extremadura ha permanecido «casi paralizada» durante los últimos dos años.

También ha tomado la palabra el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien valoró el trabajo que realiza la Policía Local y se refirió a ella como «la tercera pata del banco que es la seguridad». «Con la colaboración se avanza», añadió.

Ampliar Los distinguidos al terminar el acto. PAKOPÍ

Los discursos oficiales y las medallas han llenado de contenido un acto en el que también se han sentido protagonistas las familias de los condecorados. «Nosotros no habíamos vivido nunca un día como este, ha sido una alegría grande. La verdad es que no esperábamos un reconocimiento de este tipo», han expresado José Daniel Cabrilla y José Gallardo al terminar el acto.

«La verdad es que sí pasamos miedo, nosotros estamos acostumbrados porque vivimos a las orillas del río, pero tanta agua como ese día no habíamos visto nunca. Es verdad que colaboramos con los bomberos y también con la policía para sacar a la gente por las pistas de la zona de Valdebótoa y Gévora –añadía José–. Como me he criado por allí los guie con el coche por las pistas para que pudieran salir», explicaba minutos después de saber que la ciudad, a través de la Policía Local, quería agradecerles ese gesto.

Lista de distinguidos y homenajeados

Medalla al mérito de la Policía Local de Badajoz

1. Subinspector, Jesús González Galán.

2. Oficial, Pedro Manuel Parejo Hurtado.

3. Agente, Soledad Fariña Núñez.

4. Agente, Miguel Ángel Colorado.

5. Agente, Juan José Bote Trinidad.

6. Agente, Oscar Olvera González.

7. Agente, José Luis Fernández Martín.

8. Agente, Mario Prado Bautista.

9. Agente, Francisco Javier García Lagoa.

10. Agente, Emilio José Maqueda Rivera.

11. Agente, Alberto Rasero Cumplido.

12. Agente, Ángel María Haba Calderón

13. Agente, Juan Gabriel Guerrero Doncel

Medalla de Reconocimiento policial:

1. Al Comisario Principal de la Policía Nacional, Jefe Superior de Policía en Extremadura Alfredo Garrido López.

2. Al Inspector Jefe de sección de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional Juan Manuel De La Cruz Cruz.

3. Al Sargento 1º de la Guardia Civil Carlos Alberto Corbacho De La Cruz. Medalla al Mérito Policial de la Academia de la Policía Local de Badajoz:

Por su especial colaboración:

1. Superintendente de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno Rodríguez

2. Comisario de la Policía Municipal de Pamplona, José Francisco Ataun Roldán.

3. Comisario-Jefe de la Policía Local de Lorca, José Antonio San Segundo Gálvez.

4. Comisario Jefe de la Policía Local de Villajoyosa (Alicante), José Álvarez Ibáñez.

5. Inspector de la Policía Local de Ibiza, Fermín Carcel Guasch.

6. Inspector Jefe de la Policía Local de San Antoni de Portmany (Ibiza), Alejandro Ponce Costa.

7. Inspector de la Policía Nacional, Joaquín García Sánchez.

8. Teniente de la Guardia Civil, Daniel Javier Fernández Compte.

9. Oficial de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes, Augusto Isaac Jiménez Rodríguez

10. Oficial de la Policía Nacional, Francisco Javier Bermejo Nogales. 11. Guardia Civil, Javier María Aragoneses Del Pozo, recoge en su nombre el cabo Leandro Jaramillo

Por su colaboración docente

12. Oficial, Francisco Javier Zara Fernández

13. Agente, Ignacio Fernández Jaén

Medalla de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional en la Policía Local, a los siguientes funcionarios:

Con distintivo blanco:

1. Oficial Francisco Javier Zara Fernández.

Con distintivo rojo:

1. Agente, José Luis Copete Amante

2. Agente, Manuel Arrabal Gómez.

3. Agente, Julián Correa Maestre

Diploma al Mérito Policial, a los siguientes funcionarios:

1. Oficial, Juan Francisco Torrescusa Domínguez

2. Oficial, José M. Valdivielso Pablo.

3. Oficial, Dolores Suarez Marcelo

4. Agente, Vanesa Saavedra Seco.

5. Agente, María Carreño Rodríguez

6. Agente, Alicia Campanón Caro

7. Agente, Ana Belén Pérez Mateos

8. Agente, Pedro José Pineda González

9. Agente, Víctor Manuel Caramelo Paisano

10. Agente, Miguel Ángel Domínguez Márquez

11. Agente, Julián Lagar Bermejo

12. Agente, Manuel Arrabal Gómez

13. Agente, Miguel Ángel Barrero Bernal

14. Agente, Raúl Ceballos González

15. Agente, Juan Diego Jaramillo Escobar

16. Agente, David Albarrán Rodríguez.

17. Agente, Jesús Venero Gregorio

18. Agente, Juan José de la Flor Fernández

19. Agente, Pablo Paz Corbelle

20. Agente, Manuel Ángel Díaz Magallanes

21. Agente, Rubén Molero Hernández.

Felicitaciones a personas o instituciones:

1. Inspector de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional, Gabriel Pérez Pastur.

2. Cabo 1º de la Guardia Civil, José Luis Gil González

3. Policía Nacional, Raúl González Galván.

4. Policía Nacional, Francisco Romero Remedios

5. Administrativo de los Cuerpos Generales de la Policía Nacional, Francisco José Cumplido Ruíz.

6. Guardia Civil, José María Melo Díaz

7. Guardia Civil, Francisco Javier Góngora González.

8. Policía Local, Miguel Barrero Pérez

9. Conductor del Servicio de Grúa Municipal, Víctor Anguita Rivero

10. Funcionario del Parque Móvil Municipal, Sergio Mangas Ramos.

11. Funcionario del Parque Móvil Municipal, Roberto Ramos Domínguez (Parque Móvil)

12. Administrativo de la Policía Local de Badajoz, Manuel Alfonso González

13. Voluntario de Cruz Roja de Badajoz, José Francisco Pulgarín Rodríguez de Sanabria.

14. Voluntario de Cruz Roja de Badajoz, Alicia López Rebollo.

Reconocimientos públicos por colaborar con la Policía Local de Badajoz y su ciudad:

1. Jefe del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), D. Joaquín Corcobado Romo.

2. A la Unión de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), recoge en su nombre D. Arturo Pereira Cuadrado, Secretario General de Unijepol e Intendente-Jefe de la Policía Municipal de Ponferrada.

3. A la Policía Local de Granada.

4. Al Subteniente de la Guardia Civil de Tráfico, José María Bernabé García. 5. Guardia Civil, D. Pedro Pablo Polo Casco.

6. Policía Nacional, D. Jesús Pérez Corvo.

7. A la periodista de el Periódico de Extremadura, Irene Rangel García

8. Funcionaria del Servicio de Recursos Humanos, María Jesús González González.

9. A la funcionaria del Servicio de Recursos Humanos, Cristina Moreno Gómez.

10. Al funcionario del Servicio de Vías y Obras, León Rebolo Meléndez

11. Al personal de Ferias y Fiestas, Raúl Rosado Rodríguez.

Reconocimiento público por su ejemplaridad y solidaridad ciudadana:

12. A la empleada del servicio de limpieza, Elena Liliana Sandu Sandu, por su integridad y honestidad, entregando por segunda vez, los efectos encontrados en la vía pública y en concreto, una cartera con una importante suma de dinero, constituyendo un ejemplo que la caracteriza.

13. A José Daniel Cabrilla y José Gallardo Jiménez, por su meritoria intervención en las inundaciones acontecidas en el mes de diciembre en Badajoz y, en concreto, en las pedanías de Gévora y Valdebotoa, colaborando en las labores de rescate, con miembros de esta Policía Local ofreciendo y utilizando a iniciativa propia, sus tractores y otros medios agrícolas.