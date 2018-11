Este domingo, marcha contra la violencia de género en Badajoz REDACCIÓN Miércoles, 21 noviembre 2018, 14:17

Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, Mujeres Progresistas ha organizado una marcha que tendrá lugar este domingo 25 de noviembre. Comenzará a las 12.00 horas desde la puerta de los Juzgados de Badajoz (avenida de Colón) para finalizar en el Paseo de San Francisco, donde se leerá un manifiesto.

Tras la lectura del manifiesto actuarán las murgas 'Polichinelas' y 'Yo no salgo' con una canción que se habrá repetido durante el transcurso de la marcha. Se trata de 'We will rock you' de Queen.

En la presentación del acto han comparecido en rueda de prensa la directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; y la presidenta y secretaria de Mujeres Progresistas, Inés Rodríguez e Isabel Franco.

La asociación ha organizado durante este mes distintas actividades, entre ellas talleres en los que han participado unas 300 mujeres.

Teléfono contra el maltrato 016 Este número es gratuito, no deja rastro en la factura y está operativo las 24 horas del día

Las temáticas de estos talleres han sido talentos y autoestima, empoderamiento, violencia de género y prevención.

Desde la asociación afirman que la violencia está y sigue presente en la vida cotidiana, que hay conductas violentas normalizadas, el maltrato psicológico no es reconocido como violencia de género, y el feminismo sigue siendo desconocido y rechazado como solución

Mujeres Progresistas han agradecido la colaboración de la Diputación de Badajoz y del Instituto de la Mujer de Extremadura.