Cuando el dolor se convierte en rutina Chari Pírez, Diana Méndez, María Andrade, Isabel Gaitán y Clara Borrallo, de la asociación Existimos. / PAKOPÍ Un grupo de pacenses ha creado Existimos, una asociación que reúne a los pacientes de fibromialgia para lograr visibilidad NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 2 diciembre 2018, 09:02

María Andrade tenía 33 años. Acababa de nacer su segundo hijo y comenzó a sentir dolores. «Un día en un lado, al siguiente en otro. Un dolor que no saben explicar de dónde viene ni por qué viene». La respuesta de los médicos fue una pregunta: «Me dijeron que si tenía problemas en casa porque los análisis daban todos bien». La enviaron al psicólogo y le diagnosticaron depresión. Llegó a tomar 14 pastillas al día. Pasó por más especialistas, pero tardó seis años en que le hablasen de su enfermedad, la fibromialgia. Aunque no existe una cura, dice que se sintió aliviada por el diagnóstico. «Ponerle nombre ya fue una victoria porque, bueno, ya sabes lo que tienes. No hay solución, pero tienes esperanza. Puedes buscar cuidados paliativos o algo que te ayude. Pero el dolor no se va, con eso vives a diario».

La fibromialgia fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, pero los pacientes han tardado mucho más en que la comunidad médica la conozca y la atienda. Afecta especialmente a las mujeres, aunque hay casos de hombres y su principal característica es que los pacientes sufren dolor en los músculos y articulaciones.

El problema al que se enfrentan los afectados es que su entorno o la sociedad, en muchos casos, no comprende lo que les ocurre. Por esa razón un grupo de vecinos han decidido crear 'Existimos. Asociación pacense de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple'. La agrupación se creó en el mes de marzo y se presentó esta semana en un acto en la Diputación Provincial. Además de la principal enfermedad, incluye otras patologías que, en ciertos casos, se relacionan.

Isabel Gaitán, presidenta de Existimos, detalló que actualmente son 33 socios entre pacientes y familiares que buscan ayudar a sus parientes. Esperan que su presentación sirva para atraer a más afectados, ya que el apoyo es vital en esta enfermedad. Se calcula que la fibromialgia afecta a un 3% de las personas, por lo que en una ciudad como Badajoz puede haber hasta 4.500 pacientes.

«La sensibilidad que tiene una persona que está enferma al escuchar a otra no es la misma que alguien que no lo sufre. La segunda parte es que estas patologías necesitan mucha escucha», dice Gaitán.

«En muchos casos les han dicho que son problemas psicológicos o mentales. No es así. Es un dolor crónico los 365 días del año que te está machacando y ese machacarte a diario, claro, hace que no te encuentres bien. Tu vida cambia, tienes que ir más lenta, no puedes hacer lo que hacías antes», relata la presidenta de la asociación.

Por esa razón, una de las principales propuestas de la agrupación es organizar terapias de grupo para apoyarse entre los pacientes. También quieren promover algunos tratamientos que ayudan, como la hidroterapia, los ejercicios manuales y la gimnasia.

Isabel Gaitán detalla que ha sido un camino largo para los afectados por fibromialgia porque hace unos años se tardaba mucho en diagnosticar. Actualmente se ocupan los especialistas en reumatología y existe un método bastante eficaz en cuanto el paciente es derivado a este servicio.

Eso sí, no hay cura. Aún se está investigando cuál es el origen de esta enfermedad y se busca un medicamento eficaz. Mientras, tras el diagnóstico, son tratados en la Unidad del Dolor y en ocasiones cuentan con apoyo psicológico por el impacto que causa en su vida. «El cambio es abismal. De llevar una vida rápida, como llevamos ahora todo el mundo porque vamos todos corriendo, a tener que ir mucho más lento. Si antes hacías diez cosas, ahora quizá puedes con tres, y eso, el día que puedes. Otros tenemos que estar acostadas porque es imposible levantarnos», reconoce Gaitán.

Los pacientes coinciden en que uno de los retos es cambiar por completo de vida. Le ocurrió a María Andrade cuando tenía dos niños pequeños. «Te ves privado de hacer muchas cosas. Yo era una persona para la que las 24 horas del día eran pocas y ahora no puedo. La casa antes la hacía en un día y ahora en una semana y las manualidades, que era una cosa que me encantaba, ahora es un martirio porque me da dolor de espalda, de brazos».

Andrade dice, por ejemplo, que su familia la ha ayudado muchísimo. «Es una suerte». Pero reconoce que ha sido duro para ellos. «Estaban como yo, no sabían lo que ocurría». También para ella ha sido complicado delegar, por ejemplo, en que sus hijos sean los que tengan que hacer las cosas de casa.

«No te puede doler»

La incomprensión, sin embargo, es su mayor obstáculo. Le ocurrió a Clara Borrallo con apenas 30 años. Comenzó a sufrir dolores y pasó por rehabilitadores, fisioterapeutas y médicos privados. «Me dijeron que era joven, que no me podía doler nada. Te ibas llorando para tu casa diciendo: ¿Pero yo estoy loca o me lo invento? Pero me duele».

Incluso con un diagnóstico en su historial, esta joven ha acudido a Urgencias y algunos médicos se lo han negado. «Me han dicho: ¿A ti quién te ha dicho que tienes fibromialgia? Tú no tienes eso. Encima eres joven. La sociedad te mira con lupa ¿Cómo vas a estar tan cansada si eres joven? ¿Cómo te va a doler con lo joven que eres? Te levantas y te acuestas con dolores. Yo siempre tengo ojeras», se lamenta.

Esta pacense, que ahora tiene 34 años, se ha quedado en paro y teme no encontrar trabajo porque tendría que ser un empleo adaptado, otro de los problemas a los que se enfrentan otros enfermos.

Para las familias también supone un reto. Diana Méndez tiene 35 años y pertenece a Existimos para apoyar a su madre, que lleva muchos años afectada por la fibromialgia. Se emociona al recordar el largo proceso que pasó hasta lograr el diagnóstico. «Iba de un médico a otro y todo estaba bien, supuestamente, cuando ella veía que si antes hacía limpiezas a fondo, ahora era superficial y no llegaba».

«Ahora ha aprendido a tomarse las cosas a otro ritmo. No puede hacerlo de otra manera. Como se esfuerce, al día siguiente está muerta», dice su hija, que añade que los afectados «necesitan mucha ayuda, comprensión y paciencia».