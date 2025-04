Celia Rojas: «Con mi documental quería hacer algo grande para dar a conocer el Carnaval de Badajoz»

Desde el pasado año Celia Rojas vive el Carnaval de forma muy distinta, y todo gracias a una cámara de vídeo. «Mi pasión por lo ... audiovisual me ha acercado al Carnaval de Badajoz», cuenta. Con una cámara alquilada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde la joven estudiaba Comunicación Audiovisual, Rojas recorrió las calles de Badajoz para filmar los pasos y los ritmos que durante estos días marcan cada año las comparsas, artefactos, murgas y grupos menores que llenan en Carnaval las calles de la ciudad.

'Badajoz es Carnaval, el Carnaval de la calle' es el nombre que da título al documental que la joven filmó en febrero del pasado año, durante la celebración de esta fiesta. «La idea me la dio mi padre, era el primer año que el Carnaval de Badajoz se vivía como Fiesta de Interés Turístico Internacional y yo quería hacer un proyecto audiovisual para mi trabajo de fin de grado», cuenta la joven.

Más de una treintena de entrevistas, numerosas imágenes que captan el ambiente de las calles y del Teatro López de Ayala, centro neurálgico del Carnaval de Badajoz, sonidos, colores y disfraces es lo que el espectador puede ver en los casi 60 minutos de duración que tiene la cinta.

«Se trata de personas con su rutina y sus familias que hacen esta fiesta con tanta pasión que es fácil comprender qué sienten»

Un trabajo vocacional

La joven directora y productora del montaje tenía claro que quería hacer un proyecto audiovisual con el que acercar su ciudad a la gente. «En cuarto de carrera descubrí que me gustaba mucho el género documental, intentaba verlos todos. Me parecía muy interesante porque mezcla entrevistas con planos que dan mucho juego y en clase nos decían que era fácil de hacer». Cuando Celia comentó a sus profesores y compañeros que haría un documental sobre el Carnaval de Badajoz, muchos de ellos desconocían que se llevase a cabo una fiesta de esta índole. «Esto me motivó más aun y pensé: voy a hacer algo grande para dar a conocer nuestra fiesta».

Vivir el Carnaval desde esta perspectiva le ha permitido conocer el verdadero sentido de la fiesta, ya que pese a ser pacense y haber participado siempre en ella, nunca, ni ella, ni ningún miembro de su familia ha pertenecido a alguna de las murgas o comparsas.

Las grabaciones duraron cuatro meses. Para filmar los planos recurso de los días de concurso, como el desfile de comparsas, contó con la ayuda de dos compañeros de clase que, según apunta, quedaron «impresionados» con la fiesta. Una vez finalizado el Carnaval dedicó el resto del tiempo a realizar entrevistas, a través de las que pretende mostrar la variedad de grupos que hacen posible la fiesta, tanto en la calle como en el teatro.

Si algo ha aprendido Rojas con este trabajo es el significado del Carnaval. «En todas las entrevistas que he realizado, ya sea a murgueros, integrantes de comparsas o de grupos menores, todos me decían que estar con sus grupos era estar en familia. Y familia y diversión da lugar a sentimiento», apunta la joven estudiante. Este sentimiento se ha visto reflejado en el documental gracias a que recoge las vivencias y testimonios de todos los que hacen posible el Carnaval de Badajoz. Uno de los que más ha marcado a Celia es el de la comparsa Vaivén, que con más de 30 años de historia es precisamente una de las más numerosas del carnaval pacense.

La primera respuesta que 'Badajoz es Carnaval, el Carnaval de calle' ofrece a qué es el Carnaval es que «se trata de personas, gente normal, con sus trabajos, sus vidas, su rutina y sus familias que hacen esta fiesta con tanta pasión, que es fácil que empatices con ello y comprendas qué sienten». Esto es lo que refleja el documental sobre el significado que tiene la fiesta para los pacenses.

La directora y productora de la cinta resalta que, aún con los excelentes resultados, se trata de un trabajo de clase. «He contado con los medios mínimos. Las cámaras las alquilé de la facultad y aunque me han ayudado a grabar los recursos dos compañeros me habría gustado tener más medios y más tiempo para recoger, por ejemplo, los días previos», señala.

El pasado mes de septiembre fue cuando presentó el proyecto ante el tribunal universitario que lo evaluaba. Los resultados fueron excelentes y todo fueron buenas críticas tanto por parte de profesores como de compañeros. «Hubo quien se sorprendió al conocer que en Badajoz se celebraba el Carnaval y me comentaron que vendrían a verlo este año».

La joven cuenta que hay profesores que le han aconsejado que presente el film en diferentes festivales de documentales para dar a conocer así su trabajo y esto es lo que está haciendo hasta ahora. «Estoy disfrutando mucho este momento, me siento en una nube y ahora lo más importante para mí es que el documental llegue al mayor número personas». Para hacer esto posible Celia se encuentra inmersa en la promoción de su cinta, que ya pudo verse en la presentación que tuvo lugar el pasado jueves en el Teatro López de Ayala, a la que acudieron más de 400 personas. La joven, asegura que más adelante subirá el vídeo a las plataformas digitales.

Con este trabajo Celia invita a todos a vivir el Carnaval como nunca, pues gracias a él pacenses y visitantes podrán comprender el verdadero sentido de la fiesta.