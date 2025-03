Doce minutos separan a los vecinos más ricos de los barrios con mayor marginación de Badajoz

«Verdaderamente Santa Marina es un barrio en el que las crisis no se notan»

«Verdaderamente este es un barrio en el que la crisis no se nota», afirma Marcelino Mayoral Solís, uno de los hosteleros con trayectoria en la barriada de Santa Marina. Hasta no hace mucho tiempo él era el responsable del café-bar Aeroclub, en una de las esquinas de la avenida de Colón con más tránsito de peatones. Pero ese local cerró hace ya varios años y ahora tiene su restaurante Casa Marce en la calle República Argentina, a un paso de la plaza de los Alféreces. «Aquí vive mucha gente mayor con su paga, médicos, funcionarios... Yo vivo en la estación y allí cuando llega la crisis se nota mucho, no es que en Santa Marina no se note, pero aquí se nota menos».

Marce se ganó un hueco importante en la restauración durante los años que gestionó el Aeroclub, frente a los juzgados de Colón. Y jamás tuvo en su mente otra idea que encontrar un local próximo para trasladar su negocio. «El poder adquisitivo aquí es distinto, hay otra alegría y eso se nota». Tal vez esa sea la razón por la que en la zona que ocupan cuatro de las cinco secciones con mayor renta de la ciudad se ubique El Corte Inglés, cuya planta baja cuenta con una potente sección de joyería.

Alrededor hay media docena de oficinas bancarias y también funcionan dos grandes tiendas especializadas en la venta de jamones y productos ibéricos, a lo que se une otro negocio de menor tamaño especializado en loncheados de jamón y lomo ibérico. También hay un bingo, varias clínicas dentales y estéticas, ópticas y restaurantes con categoría en los que se mezclan vecinos acomodados con empresarios y visitantes de alto nivel de renta que tienen reuniones de negocios en el entorno de El Corte Inglés.

«En Santa Marina vive gente de todo tipo, pero hay muchas personas con alto poder adquisitivo. Siempre se ha dicho que la avenida de Villanueva es la más pujante de la ciudad, justo por eso estamos nosotros aquí», afirma José María Martínez, del Restaurante Galaxia.

«Yo creo que el 70% de los vecinos es gente mayor, pero cuando fallecen y quedan los pisos libres viene gente más joven con un alto poder adquisitivo porque los pisos no son baratos», concluye Candi Morillo, de la inmobiliaria Loft.