A Diana Navarro, (Málaga, 1971) le gusta la música desde pequeña, su pasión por la copla, el flamenco y las folclóricas la llevaron a estudiar ... cine e interpretación. Tras casi una década como cantante en la que ha recorrido la mayoría de los escenarios de la geografía española. El teatro le dio la inspiración para crear los temas de su último trabajo 'De la Piquer a la Navarro', que presenta este domingo a las 19 horas en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Badajoz.

Volverá el 12 y 13 de enero con dos conciertos en Cáceres y Badajoz.

–¿Qué verá el público en 'De la Piquer a la Navarro?

–Es un disco conceptual, el protagonismo lo tiene la copla. Es un trabajo en el que solo se oye la voz y el piano. Homenajeo a Concha Píquer a través de temas copleros. Muchos de ellos han sido adaptado a lo sinfónico.

–La presentación será en un encuentro cercano con el público que incluye una charla y firma de discos.

–Se trata de un formato que es poco usual pero muy cercano, que consiste en una charla recital en la que cantaré y conversaré con el público. Me acompañará David Pavo, que es un gran amigo e investigador de la copla. Cantaré y habrá alguna sorpresa. Será un encuentro de los que les gusta al público. Me siento muy afortunada de estar de nuevo por tierras extremeñas y más con un formato como este.

–¿Es la primera vez que celebra este tipo de encuentros?

–Hace años hice otra charla-recital en Málaga. Son encuentros en los que queremos estar con la gente, y responder a todas las preguntas y peticiones de los espectadores. Se trata de un encuentro sin prisas, algo relevante hoy día que todo se vive con tanta premura y que vivimos en una sociedad sin tiempo.

–Con estos encuentros busca romper la distancia entre la artista y el público...

–Nunca he tenido distancia con el público. Soy una diva cuando canto, pero fuera del escenario soy una persona cercana. Para mí nunca ha habido distancia entre el escenario y el público y en este encuentro y con este nuevo trabajo tampoco la habrá.

–¿Por qué un trabajo para homenajear a Concha Piquer?

–La idea la he tomado del teatro, donde he debutado como actriz con la obra 'En Tierra extraña'. Tras la obra se me ocurrió hacer un disco sobre esta artista más cuidado y en el que pudiese cantar a mi manera.

–Además lo ha producido usted misma...

–Sí, es mi primer trabajo como productora, porque Warner no veía sacar un disco de copla y decidí embarcarme en esta aventura y producírmelo yo.

Ha sido un proceso maravilloso, porque he conseguido producir un disco a la antigua usanza. Está en CD y en vinilo. Es un trabajo muy cuidado con una música maravillosa e inédita que lo convierte en el regalo perfecto de Navidad.

–¿No se lleva bien con las plataformas?

–Sí, estoy en Spotify y me parecen fantásticas porque es ecológico. Pero yo tengo mucho público mayor y me debo a él por eso lo he lanzado en este formato.

–Ahora que están de moda los festivales ¿Es complicado llenar un teatro para escuchar copla?

–Llenar un teatro hoy es un milagro. Yo soy una afortunada porque tras 19 años de carrera lo puedo seguir haciendo. Esto se debe a que a la gente le gusta mi manera de cantar.

El evento de este domingo, junto con los dos conciertos que vamos a hacer en enero en Badajoz y Cáceres, es una manera de devolver el cariño que siento por ellas y que me han demostrado.

–No será hasta enero cuando el público de Badajoz pueda escuchar todas las canciones de su nuevo trabajo...

–Sí, el 12 de enero actuaré en el Teatro López de Ayala. Será un concierto muy especial porque me acompañará únicamente un piano de cola, un teclado y habrá temas teatralizados.

–Es una artista del siglo XXI que trabaja para que este género del XX diga en el presente...

–La copla es un género que ya está afianzado. Ahora mismo no se podría llenar un Wizink, bueno con mucha promoción y publicidad sí, porque la copla tiene un público muy fiel.

La copla es un género apolítico que nada tiene que ver con el Franquismo. Otra cosa es que este se apropiara de este género musical.

–¿Son importantes los prejuicios en la música?

–Es importante la ausencia de ellos. La gente que me escucha y me sigue sabe que voy a cantar y a fusionar ritmos, como la licuadora del Mediterráneo que soy. Por eso me fijo más en lo que tengo que en lo que podría tener.

–¿Cómo fusiona la música actual con algo tan tradicional?

–Gracias a muchas horas de investigación y aprendiendo desde la raíz, como hace Ferrá Adriá con la tortilla de patatas. Hago copla desde clásico, pero también desde el bolero o la bachata.