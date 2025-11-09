Se disparan un 400% las multas en Badajoz contra dueños de terrenos por no desbrozar

Entre 750 y 1.500 euros. Será la multa que tendrán que pagar 71 propietarios de terrenos en el extrarradio de Badajoz. Los bomberos han ... multiplicado por cuatro las propuestas de sanción en este 2025 para parcelas que presentar riesgo de incendio por no estar desbrozadas.

No es el único dato llamativo del balance del Servicio Municipal de Extinción de Incendios de Badajoz. Ha sido un verano complicado con muchos incendios de pastos, especialmente los provocados que dañaron masa forestal en varias zonas de la ciudad.

En cuanto a las denuncias, en primavera los bomberos locales enviaron 453 cartas a propietarios de terrenos recordándoles la obligación de mantener sus terrenos limpios y desbrozados en base a la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios.

Desde el mes de junio, y durante el resto del verano, los funcionarios de Extinción de Incendios han inspeccionado 900 ligares entre terrenos, solares y parcelas y de estas revisiones se determinan las 71 propuestas de sanción. Los bomberos realizan la propuesta y la Policía Local tramita la multa.

La ordenanza que obliga a los propietarios a tener sus terrenos limpios se puso en marcha en 2014 y ha tenido un efecto positivo, se han reducido los incendios de pastos en la ciudad. Sin embargo en 2024 y 2025 ha habido un repunto.

En los diez años de la normativa los bomberos nunca habían tramitado tantas sanciones, se trata de un incremento muy significativo. En 2017, por ejemplo, Badajoz sufría 514 fuegos de pastos en verano. La cifra fue bajando hasta alcanzar su mínimo en 2023 con solo 230 salidas por incendios. El año pasado repuntó con 465 incidentes y este 2025 la temporada se ha cerrado con 431 fuegos de pastos.

Ha sido un verano complicado debido a los fuegos intencionados que han sido más en zonas forestales

La temporada de riesgo de incendios habitual es desde el 1 de junio al 15 de octubre, pero este año se ha alargado hasta el 26 de octubre. A principios de este periodo los bomberos pacenses ya esperaban que fuese complicado. Ha habido varios factores que han hecho que fuese un verano más proclive a los incendios: gran cantidad de lluvias, temperaturas muy altas y una humedad relativa más baja de los normal.

Lo más llamativo del año, sin embargo, ha sido la gran cantidad de incendios intencionados. Es la habitual que la mayoría sean provocados por imprudencias (basura, barbacoas, etc), pero en Badajoz este 2025 ha habido muchos iniciados por una persona. De hecho la Policía Local detuvo a un hombre tras iniciar un fuego junto al Puente Real y se le investiga por otros incidentes.

El número de fuegos este año supone un 7% de reducción del número de intervenciones, pero, por contra, los incendios han sido más grandes. Muchos de estos fuegos se han centrado en zonas de vegetación forestal, lo que ha dado pie a situaciones muy complicadas, según reconoce el informe de los bomberos pacenses.

De hecho es poco común que el Infoex intervenga en Badajoz, ya que la ciudad cuenta con su propio parque de bomberos, pero en este 2025 ha sido necesario en cuatro ocasiones por el tamaño de los fuegos. En concreto ha habido cuatro incidentes con intervención del Infoex: uno en Los Rostros, otro en Sancha Brava, el tercero en la carretera de Olivenza y el cuarto en Tres Arroyos.