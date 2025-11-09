HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
Uno de los incendios graves de este verano junto al complejo Sancha Brava. PAKOPÍ

Se disparan un 400% las multas en Badajoz contra dueños de terrenos por no desbrozar

En 2024 los bomberos propusieron a 15 propietarios para sanción por riesgo de incendio en su parcela y en 2025 han sido 71

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:51

Entre 750 y 1.500 euros. Será la multa que tendrán que pagar 71 propietarios de terrenos en el extrarradio de Badajoz. Los bomberos han ... multiplicado por cuatro las propuestas de sanción en este 2025 para parcelas que presentar riesgo de incendio por no estar desbrozadas.

